呂林小鳳投廢票抗議　凌濤臉書喊讚：真性情的逆襲

▲呂林小鳳(左四)為2024信賴台灣姐妹會桃園總會長。（圖／擷取自桃園信賴之友會）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市議員呂林小鳳在21日黨中央全代會中，因為蓋手指印，導致新潮流中常委席次掉1席，引發各界譁然！國民黨桃園市議員凌濤24日於臉書發文指出，呂林小鳳此舉是「真性情的逆襲」！引發臉友兩極看法。凌濤強調發文只是給桃園同事一個鼓勵。

凌濤在臉書中指出，呂林小鳳是在地邁入五連霸的資深議員，不是議題型人物。婆婆呂邱葉俗稱「八德媽祖婆」。鄭文燦還是八德縣議員時，呂林就是八德市民代表；鄭文燦任市長，她當總召。兩人有地緣、情感深厚交情，與其說呂林是燦系，其實是鄭要靠呂林。

呂林自承，有人跑票讓她吊車尾，新系無人給說法，再加上她為2024信賴台灣姐妹會桃園總會長，全力支持賴清德，卻換來鄭文燦被欺壓、新系跑票的下場，她盛怒蓋下廢票，對賴及新潮流表達高度不滿。

即便鄭文燦身陷囹圄，樹倒猢猻散，新系冷眼旁觀，落井下石挖牆腳，呂林在中常委選舉中，甘冒大不諱蓋廢票，替鄭文燦吐了一口悶氣。而桃園其他綠營幹部竟然冷嘲熱諷稱「不生氣也難」，令人心寒搖頭。

比起打著燦系名號參選議員的幾位「新人」，已不見蹤影、不敢發聲，有些甚至還退出群組對呂林表達不滿，呂林不投機的真性情令人動容，更值得受到桃園民進黨支持者的尊敬。而這些沒有風骨、沒有原則、高比例的投機份子，只會倚賴特定同溫層側翼網軍，難怪燦系「桃園隊」會倒莊。

鄭文燦識人不明，「燦系議員」通通跳船，留下來的只剩八德夥伴呂林小鳳，鄭在獄中應該冷暖自知，看穿這些人的嘴臉。

凌濤臉書發文，臉友看法兩極，紛紛留言：「評論時事就算了，評論他黨事物就過了」、「名利與權勢害死自己、貪婪讓自己迷失自己」、「強出頭的義氣，不是不好而是難長久，後來就會慢慢地消失在人群之後，現實人生中總有一些悲劇發生！」