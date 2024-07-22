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綠全代會「鄭文燦逆襲」害到賴清德規劃　媒體人：黨內制衡已出現

▲▼總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者郭運興／台北報導

民進黨全國代表大會21日落幕，陳亭妃爆冷從派系突圍，一舉拿下中常委席次。對此，媒體人樊啓明昨（21日）表示，這次中常委選舉，可以看出黨內有制衡賴清德的痕跡。他指出3點，分別為，「陳亭妃突圍」、「英系拿下兩席」、「新潮流林宜瑾意外落選」，這些都導致賴清德規劃的「南流三席」只拿兩席，關鍵因素還是燦系出包，可以說是「鄭文燦逆襲」讓權力改組的全代會，增添戲劇性效果。

昨日民進黨全代會落幕，中常委當選名單公布，新潮流兩席為邱志偉、林俊憲；綠色友誼連線一席為鍾佩玲；民主活水一席為洪申翰；正國會一席為陳茂松；湧言會一席為王定宇、英系為王世堅、蘇治芬；蘇系一席為張宏陸及最後一席陳亭妃，儘管「親賴系統」拿下過半席次，但外界認為，親賴系統其實只是「慘勝」。

對此，樊啓明於臉書表示，民進黨新任中常委出爐，儘管賴清德能掌握的中常委，仍然六席過半，但已經可以看出黨內有制衡賴的運作痕跡。

樊啓明指出「3點跡象」，第一，獨立參選中執委的陳亭妃拿下最高票，搶下兩席中執委，更靠著運氣抽中「中常委名額」。第二，英系除了王世堅當選外，蘇治芬也是好手氣，四搶三抽到中常委。第三，新潮流獲得9張中執委選票，照理來說，會有三席中常委入袋，但新潮流內部，屬於「鄭文燦系統」的呂林小鳳，卻在選票上蓋手印，導致被認定無效廢票，造成原本在安全名單的新潮流系統林宜瑾，必須抽籤決定。

最後，樊啓明強調，結果林宜瑾運氣不好，無緣中常委。賴清德規劃的「南流三席」只拿下兩席，而且關鍵因素還是因為燦系出包，「鄭文燦逆襲」讓這場民進黨權力改組的全代會，增添一些戲劇性效果。

▼民進黨全代會各派系中常委當選名單。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼民進黨全代會各派系中常委當選名單。（圖／記者郭運興製圖）

▼民進黨全代會各派系中執委當選名單。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼民進黨全代會各派系中執委當選名單，純文字。（資料照／記者郭運興製圖）

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