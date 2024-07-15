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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普槍擊案後！國民黨率團出席共和黨代表大會　維安升級曝光

▲國民黨代表團今天抵達美國，將參與共和黨全國黨代表大會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨代表團今天抵達美國，將參與共和黨全國黨代表大會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨代表團於台北時間（15日）抵達芝加哥國際機場，參與共和黨全國黨代表大會，代表團抵達後隨即前往主辦城市密爾瓦基（Milwaukee)，預計隔日一早展開密集拜會行程。訪問團成員、智庫副執行長凌濤分享，因為槍擊案，整個密爾瓦基市維安大幅升級，原先5分鐘就可抵達的路段，因為設置各攔查點及路障，預計要耗時超過20分鐘。

國民黨指出，此次國民黨代表團成員包含國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處大使秦日新，智庫副執行長、桃園市議員凌濤，副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝等。

國民黨提及，訪問團將拜會包括美國重要智庫之一傳統基金會（The Heritage Foundation) 的政策研討會，與來自全球的代表團討論當前國際重要議題；隨後，參與由我國駐美代表處餐會，晚間將參與共和黨全國代表大會第一天議程「讓美國再次富裕」，重點關注經濟政策、監管削減和重新制定的貿易協議。

國民黨也提到，黨向來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨互動密切，於七月派出共和黨訪問團、八月則組成民主黨訪問團，密切了解美國兩黨最新政策發展方向，也將會晤各黨參眾議員、各州重要代表人物。因川普總統被提名人遭遇槍擊，代表團也於大會第一時間，表達國民黨主席朱立倫慰問與關心之意，希望他早日康復。

凌濤也分享他的觀察，因為槍擊案，整個密爾瓦基市維安大幅升級，原先5分鐘就可抵達的路段，因為設置各攔查點及路障，預計要耗時超過20分鐘，增加3-4倍的通勤時間，讓整體的行程壓縮，準備的時間加長，而全代會會場也預計加高維安層級，嚴格執行證件、金屬物品等相關查驗。

凌濤提及，整個密爾瓦基街道見警率明顯提升，路上雖然有許多2024共和黨全國黨代表大會的旗幟、海報與標語，但顯然蒙上一層肅穆的氣氛，大家對於明日舉行的全代會第一天議程都嚴陣以待。
 

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