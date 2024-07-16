直擊共和黨大會「半封城」狀態　凌濤：川普出場時全場高呼fight

▲凌濤分享出席共和黨大會心得。（圖／凌濤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

美國前總統川普13日在賓州造勢活動上遭槍擊，事件造成右耳受傷，今（16日）與副總統提名人為俄亥俄州參議員范斯出席於威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）的共和黨全國代表大會。國民黨代表團也參與共和黨全國黨代表大會，訪問團成員國民黨桃園市議員凌濤透露，因為槍擊案，讓主辦城市的維安重要區域達到「半封城」狀態，路上有腳踏車警隊、河上有全副武裝、設置機槍的快艇維安，全城繃緊神經，通行證的審查也非常嚴格。

▲路上有腳踏車警隊。（圖／凌濤提供）

凌濤續指，川普今日提名副總統提名人俄亥俄州參議員范斯（James David Vance），年僅39歲、具軍人背景、耶魯法學高學歷，《絕望者之歌》作者，出生貧困但成功翻身的生長歷程，用於平衡年齡優劣勢、對方副手賀錦麗的法學背景，也強調紀律、美國價值與他們想凸顯的「勤奮的精神」。

凌濤說，全代會第一天，共和黨的主軸很鮮明，鎖定全美基層工人、農人，以「讓美國再次富裕」（Make America Wealthy Once Again），並針對幾個「搖擺州」賓州、密西根州、威斯康辛州等州強力催票。而在川普遭槍擊並順利恢復之後，凝聚全美共和黨支持者的投票意願，8月輪到民主黨出招，剛剛川普拉著范斯一同出場，全場高喊「fight」，但選舉未到最後一刻都有變數，結果11月5日見真章。

