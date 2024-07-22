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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營全代會燦系反擊賴清德？　黃揚明：「這個人」刻意為之投廢票

▲▼總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者郭運興／台北報導

民進黨全國代表大會21日落幕，陳亭妃爆冷從派系突圍，一舉拿下中常委席次，而正國會及新潮流都因投票過程出現廢票失去席次。對此，媒體人黃揚明今（22日）表示，一張廢票成為關鍵轉折，若沒有「那個指印」，新潮流的林宜瑾將順利當選。他認為，這指印是「刻意為之」，目前民進黨內將這張選票推測為「燦系」的呂林小鳳所為。無論動機為何，這恐怕仍是賴清德所不樂見，會有什麼後續處理？值得觀察。

昨日民進黨全代會選舉，出現一張選票，本已經投給林宜瑾，卻又在屬於燦系的呂林小鳳蓋下手印，最終被認定為廢票，讓原本保三席綽綽有餘的新潮流，進入4搶3的抽籤環節，最終由林宜瑾、洪申翰、陳亭妃及蘇治芬4人抽籤，最後新潮流的林宜瑾落馬，由其他三人當選中常委。

對此，黃揚明於臉書表示，一張廢票將成為民進黨全代會的關鍵轉折，若這張選票沒有「那個指印」形成廢票，新潮流的林宜瑾將順利當選中常委，最後會由陳亭妃、蘇治芬、洪申翰3人抽出2席。

黃揚明認為，這和立法院長選舉，民眾黨立委陳昭姿的指印沾污完全不同，這指印是「刻意為之」，目前民進黨內自然將這張選票推測為「燦系」的呂林小鳳所為。

黃揚明說，無論刻意跑票的動機為何，都導致新系少了一席中常委，而陳亭妃、蘇治芬雙雙當選的結局，最終票選中常委，信賴系6席與非賴系4席，雖然不影響民進黨內派系權力結構，但這恐怕仍是賴清德所不樂見。

最後，黃揚明強調，新潮流過去一直是紀律嚴明的派系，此次的跑票事件，會有什麼後續處理？也值得觀察。

▼民進黨全代會各派系中常委當選名單。（圖／記者郭運興製圖）

▲▼民進黨全代會各派系中常委當選名單。（圖／記者郭運興製圖）

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