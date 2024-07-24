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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／呂林小鳳廢票怨被新系拋棄　派系人士：不排除被陳亭妃拉攏

提升八德生活機能，呂林小鳳議員爭取國民運動中心。

▲桃園市議員呂林小鳳。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

民進黨721全代會黨職改選，桃園市議員呂林小鳳故意為之的一張廢票，讓本來穩定拿下中常委席次的新系立委林宜瑾，被迫抽籤最終落馬。呂林事後表達對新系不滿，南北流戰爭檯面化。不過，對於呂林的怨言與指控，派系人士也指出，呂林在2016年前，都一直配合游系運作，中執委票也是投給陳亭妃，這次不排除早被陳亭妃所拉攏。

被歸為新潮流鄭文燦系統的桃園市議員呂林小鳳，本來規劃她會把票投給新系立委林宜瑾，但她故意為之的投出廢票，讓本來勝券在握的林宜瑾，被迫進入抽籤，最後在四抽三的組合中落馬。

呂林投出廢票的舉措，必然被外界解讀，跟近期前桃園市長鄭文燦涉賄遭收押事件有關，所謂賴清德、新潮流對自己人下手的說法甚囂塵上。

呂林在一篇內部的千字文中指出，中執委選舉結果，她以18票吊車尾當選，跟原本計算好的19票，差了1票，因為前桃園市府辦公室主任陳坤榮說，新系辦公室向他要求換票，所以才沒有把票投給呂林。

呂林表示，她非常生氣，因此在中常委選舉前，到新系辦公室要求給個說法，得到的回應是「不要追問」，她還追問，如果因為少了這一票落選該怎麼辦，但她始終沒有得到答覆。她說，新系完全不在乎桃園隊是否當選，甚至想到鄭文燦事情後，新系冷眼旁觀沒有幫忙，還在這次選舉落井下石，盛怒之下決定蓋出廢票。

據了解，呂林小鳳確實是「自主性」的投出廢票，事發後讓鄭文燦系統頗為困擾，認為這未必對鄭文燦是好事；而呂林對於新系的怨言，也等同是把新潮流內部「南北流」的戰爭給檯面化。

對於呂林小鳳的抱怨跟指控，派系人士也不滿地說，2010年、2012年、2014年呂林小鳳擔任桃園縣議員期間，當時桃園還沒有升格，當時她屬於票選全代，一直以來都是配合游錫堃在運作，而她也是把票投給陳亭妃中執委；到了2016年鄭文燦籌組桃園隊的時候，呂林才開始配合鄭文燦的運作，因此有了鄭文燦系統。

至於這次廢票事件，派系人士表示，從一開始陳亭妃脫離正國會運作之後，她就積極搶票，而各派系也在爭取燦系統的票源。該人士說，起初陳亭妃系統的何文海評估票數可能會不夠，所以陳亭妃爭取呂林的支持，以確保如果何文海沒有上中執委，那陳亭妃還能保有2票，可以進入抽籤階段，靠運氣來拚一席中常委。

派系人士指出，不過何文海有成功拿下中執委，這讓陳亭妃手上握有2票，讓她足以進入抽籤；他們評估，如果這時候呂林直接把票投給陳亭妃，讓她握有3張中執委票，直接當選中常委，針對性可能就太強烈，所以不排除這也是呂林後來選擇投下廢票，回歸到本來設想的抽籤目標。

不過，另一派系人士表示，假設呂林真的被陳亭妃給完全籠絡，那呂林一氣之下大可直接把票投給陳亭妃，讓陳亭妃穩定當選中常委；但他也笑說，或許不希望針對性太強也是考量，畢竟有達到當初設想的抽籤目標就可。

▼陳亭妃開心抽中中常委。（資料照／記者皮心瑀攝）

▲▼陳亭妃抽中中常委。（圖／記者皮心瑀攝）

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