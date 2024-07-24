顧立雄召開災防整備會　參謀總長授權：可終止演習轉換救災

▲國防部長顧立雄主持防救災整備會議。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

因應「凱米」颱風來襲，國防部配合中央災害應變中心完成一級開設，國防部長顧立雄24日主持災防整備會議，指示各作戰區持續掌握颱風動態及雨量變化，強化營區防颱措施，完成災防整備工作，主動與地方政府保持聯繫，適時支援救災工作，確保國人生命財產安全。

顧立雄表示，「凱米」颱風今明兩日影響台灣最鉅，各單位應掌握時雨量變化、大雨特報及土石流警戒發布，主動關心潛勢區域，調整兵力於安全地點；同時加強營區內排水系統疏通等防颱措施，完成預置兵力編組、車輛機具整備。執行救災時，應首重官兵自身安全，妥慎規劃食宿等事宜。

針對「漢光40號」演習實兵演練，參謀總長梅家樹上將表示，授權各作戰區指揮官，若單一縣市發生一般災害，採演習及災害救援任務併行方式執行，若災害地區超過2個（含）縣市，已造成人員傷亡或立即威脅，部隊須全力投入救災時，作戰區即終止演習，立即轉換協助地方災害救援任務。另若本、外島發生重大災害，危害程度超過2個（含）作戰區時，統裁部將宣布演習終止或暫停，國軍全面投入災害緊急救援任務。

國防部表示，因應「凱米」颱風威脅，國軍各作戰區昨日起即視地區天候情形，以輔助狀況誘導各參演部隊返回駐地。後續漢光演習實兵演練，將以沙盤演練與兵棋為主，並完成災防預置兵力編組及機具整備，隨時待命投入救災任務。