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轟綠營「轉型正義」害慘三軍儀隊　柯志恩：顧立雄先示範耐熱訓練

▲▼國軍儀隊撤出中正紀念堂後首次戶外巡查。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍儀隊撤出中正紀念堂後首次戶外巡查。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

中正紀念堂三軍儀隊15日正式撤出中正紀念堂大廳，儀隊演練場所移至戶外「民主大道」前方。對此，國民黨立委柯志恩今（17日）表示，讓儀隊在烈日下表演宛如酷刑，到底是哪門子的「轉型正義」？國防部居然還說，三軍儀隊均完成耐熱訓練，這種話聽得讓人生氣！什麼叫完成「耐熱訓練」？顧立雄部長要不要先示範一下？請不要虐待三軍儀隊，辛苦的不是在冷氣房的決策者。

柯志恩於臉書表示，今天是休會第一天，她特別到中正紀念堂關心三軍儀隊，炎炎午後廣場人潮不如往昔，在旁觀賞的遊客不是打傘就是戴帽，有些還自備風扇，群眾都覺得相當炎熱，更何況是穿著厚重軍裝、頭戴鋼盔，要專注操槍的儀隊們，讓她心想，顧立雄何必如此惡搞軍人！

柯志恩表示，顧立雄號稱「文人部長」，但對國軍毫無感情、關懷與尊重。當然，儀隊的受訓過程都是吃苦耐操，但有必要為了所謂的「轉型正義」把儀隊挪到戶外、在烈日高溫下操演？

柯志恩指出，過去蔡政府的文化部和國防部多次協調，當時國防部表示如果移到堂外，因儀兵有風吹日曬雨淋之虞，與其如此不如撤除。而邱國正前部長雖然治軍嚴格，必要時也一定會捍衛國軍的尊嚴和權益。當時也因為邱國正的立場堅定，所以文化部沒轍。如今換了顧立雄當部長，滿腦子卻是意識形態，不為儀隊設想，更毫無體恤之心，不知哪來的餿主意，把儀隊改在廣場表演，反正辛苦的不是在冷氣房的決策者！

柯志恩批評，國防部居然還說，「三軍儀隊均完成耐熱訓練，執勤前掌握人員身體狀況，於高溫炎熱天氣下執行無虞」。這種話聽得更讓人生氣！到底是哪位逢迎拍馬者說的？如果不是因為民進黨的轉型正義，這些儀隊根本不必忍受這些折磨，什麼叫完成「耐熱訓練」？顧立雄部長要不要先示範一下？

最後，柯志恩呼籲，希望顧立雄部長放過三軍儀隊，不要再折磨這些軍人，高層如果不知敬軍愛軍，憑什麼要軍人替國家犧牲！

▼國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國防部長顧立雄 參謀總長梅家樹 立法院 漢光四十號演習規劃情形 報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：

柯志恩顧立雄三軍儀隊中正紀念堂國防部

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