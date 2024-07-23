模擬重要設施遭破壞！海鋒大隊凌晨繼續操演　梅家樹親自視導

▲參謀總長梅家樹親自視導海軍海鋒大隊。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

漢光40號實兵演習23日進入第二天 ，海軍海鋒大隊凌晨1時許繼續執行操演，模擬我國重要設施遭受破壞，驗證部隊防護作為、戰傷救護處置。對此，參謀總長梅家樹上將也親自到場，了解實戰演練狀況。

海軍海鋒大隊在漢光第一天，官兵接獲命令後，依序執行車輛檢查及通聯測試，並在海軍陸戰隊戒護下進入陣地、完成射控指管車放列，驗證部隊作戰效能。

▼參謀總長梅家樹親自視導海軍海鋒大隊。（圖／軍聞社）



接續於第二天凌晨1時許，繼續執行操演任務，模擬我國重要設施遭受破壞，驗證部隊防護作為、戰傷救護處置，並在陸戰隊戒護兵力的快速反應下，阻殲突入敵軍，進行實戰化的各項操演。

此外，參謀總長梅家樹上將親自前往了解官兵們的操作流程與實戰演練，驗證幹部戰術作為，同時檢視操演過程中的各項環節。對於官兵在野外生活，磨練吃苦耐勞與能夠作戰的能力，梅家樹也給予肯定，期許大家務實投入訓練和操演，為提升防衛作戰戰力而努力。

有關海軍海鋒大隊，為移動機動化車輛和固定的陸基地對海的反艦飛彈部隊，以中山科學研究院研發的陸基型雄風二型反艦飛彈與雄風三型反艦飛彈為主要武裝。

▼海鋒大隊官兵接獲命令後，依序執行車輛檢查及通聯測試，並在海軍陸戰隊戒護下進入陣地、完成射控指管車放列，驗證部隊作戰效能。（圖／軍聞社）

