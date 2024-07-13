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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

淡水河防部隊「汽油桶」入鏡　蘇紫雲：阻止敵軍舟波登陸萬華或大直

顧部長視導關指部　慰勉官兵訓練辛勞

▲顧部長視導關指部，慰勉官兵訓練辛勞。（圖／軍聞社）

中央社

國防部長顧立雄近期赴陸軍關渡地區指揮部視導，軍聞社所發布的照片顯示，關指部的營區內預置已經橫放的油桶。軍事學者蘇紫雲分析，油桶是用來在淡水河放置阻絕鏈，阻絕敵軍舟艇在淡水河岸登陸或是溯河而上。

國軍媒體「軍聞社」報導指出，顧立雄赴關指部視導，實地瞭解單位戰訓任務整備情形，過程中也深入一線陣地，為正在執行裝備檢整等任務的官兵加油打氣；軍聞社所刊登的照片，包含1張顧立雄站在已橫放且經綑綁的油桶後。

媒體詢問，視導關指部是否代表即將帶來的漢光40號軍演將淡水河防視為「重中之重」；顧立雄表示，淡水河防本來就是重中之重，到關指部視導只是先行給第一線部隊做鼓勵，然後幫官兵加油打氣。

回顧國軍於2022年「漢光38號」實兵演習，當時陸軍五三工兵群出動M3浮橋車協助關渡指揮部河防營，以汽油桶、爆炸物等方式，在淡水河上設置數道阻絕鏈。 陸軍工兵當時以至少3輛以上的M3浮橋車，自捷運淡水站外的海灘緩緩駛入河中，官兵穿著防護救生衣，並以繩索串連汽油桶與爆炸物依序放置在淡水河中央，形成多重的阻絕鏈。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社記者，軍媒報導顧立雄視導關指部，所拍攝入鏡的油桶，是用來進行輔助淡水河防禦的阻絕器材，阻止敵軍舟波在淡水河岸登陸或是溯河而上在萬華、大直等地登陸。

蘇紫雲表示，河面阻絕是防衛手段的一環，但是海軍的反艦飛彈、陸軍關指部聯兵營的兵力，仍然是淡水河防的主力部隊，以油桶等器材在淡水河做阻絕鏈，是由陸軍工兵所負責。

蘇紫雲指出，除了海軍反艦飛彈、陸軍地面部隊外，國軍可參考美軍在越戰所使用的河防艇，當時美軍在越南河防艇配有數挺機槍與機砲，若國軍以河防艇在淡水河面上做為守備，這也是河面防禦「低成本高效能」的方案。

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