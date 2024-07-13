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F-16V開發瓶頸獲突破　國防部：年度前完成交機

▲▼空軍嘉義基地F-16V作戰隊成軍，F-16V戰機機身外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲空軍嘉義基地F-16V。（資料照／記者呂佳賢攝）

文／中央社

國民黨立委羅智強透過書面質詢關切對美軍購進度。國防部回覆，F-16V新式戰機因飛機與選用裝備間軟體整合及開發瓶頸，於裝備選定與軟體開發獲得突破後，現已步入產線運作正軌，可望於最終年度前完成交機。

空軍以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V（Blk70）戰機，原訂2023年獲得1架單座機、1架雙座機，但國防部去年指出，美方表示負責組裝的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）「遭遇複雜的開發挑戰」，因此交機進度略有延宕。

國防部長顧立雄6月17日於立法院國防委員會答詢表示，軍購66架F-16V（blk70）今年第4季將交機2架原型機進行飛行測試，但仍要求美方在2026年底前交貨。

羅智強書面質詢引述「華爾街日報」報導，台灣對美軍購有200億美元的裝備延遲交付；包括岸置魚叉飛彈、海馬斯多管火箭系統、F-16戰機、愛國者飛彈攔截系統等，部分武器也是烏克蘭對抗俄羅斯的重要裝備，國防部是否評估對台交付受到影響。

國防部回覆指出，國防部及美國國防部與國務院所組成的專責小組（TIGER Team）密切協調合作，管控整體進度，所提武器裝備岸置魚叉飛彈、海馬斯多管火箭系統、愛國者攔截系統等，已要求美方依國防部規劃如期交裝。

至於F-16V交機進度，國防部表示，F-16V新式戰機先前因飛機與選用裝備間軟體整合及開發瓶頸，於裝備選定與軟體開發獲得突破後，現已步入產線運作正軌，可望於最終年度前完成交機。

有關軍購延遲交付的賠償協議，國防部指出，軍購案發價書是台灣與美國政府間委託契約，由美國政府與國防廠商議約完後提供台灣所要求的武器裝備；美方若廠商延遲交貨損害台灣權益，非不可抗力因素且符合美政府與廠商協議，將會由美政府向廠商提出計罰等相關處分。

國防部表示，台灣則透由安全合作對話（SCT）、PMR會議、駐廠連絡官等現有機制，以正式致函美方權責單位的方式，針對台灣認定損害權益的項目，向美政府提出由美政府依據與美廠方議定的契約進行相關處置，爭取維護台灣權益。

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