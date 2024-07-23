這男人真的太帥！蔣萬安暖籲「明請待在家」　網瘋狂告白：愛死你

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

面對中度颱風「凱米」逼近，外界最關心颱風假議題，23日一大早就狂洗台北市長蔣萬安臉書「最帥」，希望可以停班停課。而蔣萬安稍早宣布，基北北桃4市24日停班停課，並喊話市民明天請待在家裡，底下網友則不斷留言道謝喊「顏值爆表能力出眾」、「全台最帥的男人」、「愛死萬安了」。

台北市政府23日晚間8時宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，24日各機關學校停止上班及上課。蔣萬安也隨即在臉書發文表示，「明天，請待在家。」考量基北北桃共同生活圈上班、就學的通勤安全，4位首長稍早已經通話、達成共識，台北市24日停止上班、上課一日。

蔣萬安提及，根據中央氣象署資料，今年第一個登陸的颱風凱米持續增強，預估24日上午暴風範圍觸陸，台北市也會在清晨進入七級風暴風半徑，所夾帶的水氣豐沛、雨勢不容小覷，尤其預估在南港、信義、文山區及陽明山區有較大累積雨量，而市內平地陣風也有機會達到8至10級，請大家留意自身安全。

蔣萬安指出，面對凱米颱風來勢洶洶，災害應變中心今晚即將提升為一級開設，各行政區也已經成立災害應變中心，市府各局處嚴陣以待，除了加強巡檢土石流潛勢溪流、老舊聚落及列管邊坡敏感區等易致災地區，抽水站和防救設備也隨時待命，一有需要就會立即啟動，如有災情請撥打119或1999市民專線通報，台北市政府風雨無阻、守護市民安全。

最後，蔣萬安強調，「台北市民的安全是我們的第一優先考量，所以請大家明天待在家，和我們一起做好萬全準備！」

而底下網友則紛紛留言稱「市長好帥」、「市長帥爆惹」、「愛死萬安了」、「謝謝萬安」、「最愛萬安市長，顏值爆表能力出眾，台北市民有萬安都平安」、「謝謝 下次一定投你」、「第一次這麼暈一個男人 真帥」，甚至還有人期盼25日也放假，稱「如果週四也放的話那就真的帥出天際了」。