桃機明天取消74班　明午起至周五「航機流量管制」

▲桃機明天取消74班。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風來襲，桃機公司表示，明天(24日)預估將取消74班航班，另有其他航班可能提早或延後起飛，提醒旅客出發前向航空公司查詢即時航班資訊，另因應颱風影響，桃園機場自明天中午12時到26日午夜，將對飛抵桃機的航機實施流量管制，可能影響航班降落時刻。

桃機公司表示，依桃園機場航務系統統計至今晚19時止，明天(24日)桃機取消航班計有74班，包括入境航班取消37班，其中客機34班、貨機3班；出境航班取消37班，其中客機34班、貨機3班。另有其他航班時段可能有提早或延後起飛等異動，由於航空公司持續視天候滾動調整航班，提醒旅客務必注意航空公司異動通知。

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受颱風外圍環流影響，民航局飛航服務總台台北區域管制中心於協調鄰區後，發布桃園機場到場航機流量管制飛航公告，自明（24）日中午12時起至颱風過後的26日午夜12時，對往桃園機場到場航機實施流量管制，並將視天候及航行量機動調整。機場公司將配合調度管理場內營運停機位，以兼顧機場作業安全與效率。

▲▼桃機已展開防颱應變準備。（圖／桃機公司提供）

此外，因應颱風來襲，機場公司表示，上周已預先展開防颱應變準備，包括針對機場電力、空調、給排水、電車、空橋等設施進行巡檢；各施工工區、排水幹線及空側加強巡查並持續回報。

其中防颱物資部分，包括4570個防汛砂包、52組防水閘門、96組防水擋板、145台移動式抽水機、36座移動式發電機、每日最大供餐量逾6萬2千份等皆已完成整備，並於機場航站南北路地下道前、中央通道入口、停車場入口等各重要地點加強防護，空側部分多部大型抽水機、挖土機、發電機等機具亦待命中。

另為確保航機與空側設施安全，桃機將於最大瞬間風速達48浬（10級風下限）時停止空橋操作、最大瞬間風速超過55浬（10級風上限）時綁橋固定；同時加強固定地面航機並加大停放間距，避免因強風吹襲碰撞受損。

各航空公司航班查詢管道

中華航空：https://www.china-airlines.com/

長榮航空：https://shorturl.at/I5mdU

星宇航空：https://www.starlux-airlines.com/zh-TW/flight-status

台灣虎航：https://www.tigerairtw.com/zh-tw