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快訊／凱米逼近北市停班停課　高虹安涉貪案延至7／25宣判

▲▼高虹安、新竹市府。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市長高虹安於立委任內涉貪案，台北地院因應北市24日放颱風假，暫定延期到隔天（25日）宣判，若颱風滯留，將再延後1天到26日宣判。（圖／新竹市府提供）

記者黃哲民／台北報導

中度颱風凱米暴風圈逼近台灣，北市今（23日）晚8點宣布明天停班停課，台北地院審理新竹市長高虹安被控立委任內涉貪案，表定明天上午11點宣判，也因颱風假延期，北院今晚表示，暫定改於後天（25日）周四上午11點宣判，而且為了避免颱風滯留又攪局，另訂本周五（26日）上午11點為備用時段。

中央氣象署今上午11時30分發布中度颱風凱米陸上警報，下午再發布豪、大雨特報，並擴大陸上警戒範圍至全台17個縣市，預計暴風圈在明天（24日）清晨接觸東部陸地、24日至25日風雨最劇烈，宜蘭縣今晚率先宣布明天停班停課，基隆、台北、新北與桃園隨後跟進宣布明天放颱風假。

北院審理高虹安於立委任內涉貪案歷時8個月，今年（2024年）5月22日辯論終結，再花2個月評議與撰寫判決書，審理進度堪稱迅速，不料2個月前就訂好的宣判日，會碰上號稱近幾年來，可能對台灣衝擊最大的凱米颱風攪局。

台北市府今晚8點宣布明天停班停課後，北院立刻公布高虹安涉貪案宣判日改期，依往例順延到隔天（25日）上班日上午11點宣判，同日其他表定宣判案件也一樣順延1天，但為了預防凱米颱風滯留、颱風假可能放2天，北院乾脆加訂本周五（26日）上午11點，為高虹安案備用的宣判時段。

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