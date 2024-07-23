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說「不考慮放假」黃偉哲臉書被狂刷　台南改口放假：達停班課標準

▲台南市長黃偉哲於寒假前發送「偉哲市長給家長的一封信」，叮嚀家長們於寒假期間，特別注意孩童活動安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

第3號中度颱風「凱米」（Gaemi）已進入台灣東半部海面，中央氣象署也將本島19縣市列入陸警範圍。台南市長黃偉哲23日稍早表示，台南未受到颱風影響，因此不考慮停班課問題，然而晚間卻改口「停班停課」。

黃偉哲23日下午表示，23及24日因尚未受到颱風影響，所以不考慮停班課問題，但黃偉哲提醒市民關注颱風動向，並要求市府團隊加強防颱整備。

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直到各縣市幾乎宣布放假的同時，台南市因遲遲未發布停班停課資訊，引起許多網友到黃偉哲臉書留言，「可以趕快宣布嗎？都已經快9點了」、「他已經是第二任了，沒有連任壓力」、「在撐什麼啦，光是這幾天下那種狂風暴雨的還不夠爽嗎」、「放假的選擇，黃偉哲」、「台南是有結界嗎」、「嘉義縣高雄市都停了，台南不停…說不過去吧」、「阿哲，颱風天上班真的很危險」。

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

▲凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

氣象署23日晚間8時40分說明，第3號中度颱風「凱米」（Gaemi）暴風圈已經進入巴士海峽及台灣東半部海面，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，並將本島19縣市全部列入陸警範圍。

對此，台南市府才表示，根據中央氣象署資訊，24日台南市風力預測，最大陣風達8至9級，受颱風的風場及管道效應影響，評估山區、沿海地區將出現10級以上陣風，已達停班停課標準，為維護市民安全及準備各項應變作為，故台南市明日停止上班、停止上課。

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