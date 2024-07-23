凱米颱風挾帶驚人雨量　花蓮市國福社區預防性撤離9戶20人

▲▼凱米颱風將帶來驚人雨量，花蓮市國福社區預防性撤離9戶20人。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

凱米颱風暴風圈已逐漸進入巴士海峽及台灣東半部海面，將挾帶驚人雨量與台灣直球對決，花蓮市公所配合縣政府一級開設災害應變中心，並依指示自23日下午五時起針對花蓮市國福里土石流潛勢溪流地區的保全戶實施預警性撤離，市長魏嘉彥到場關心並協助勸導撤離，也提醒市民朋友務必做好防颱準備。

凱米颱風發布海上陸上颱風警報後，花蓮市區下午已出現局部雷雨，中央氣象署預估，颱風明、後天影響台灣最為劇烈，花蓮山區雨量可能接近1,000毫米，而平地的預測雨量也達到250至400毫米。

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為避免颱風挾帶強風豪雨引發可能帶來的災害，花蓮市公所農觀課、清潔隊及工程隊在魏嘉彥的指示下，展開防颱整備，執行路樹修剪、清溝及抽水站試運轉等工作，並配合縣府指示執行預防性撤離及收容工作，同時針對保全戶發出簡訊及電話聯繫，示警民眾盡早撤出高風險區域，以維護市民生命安全。

▲▼市長魏嘉彥（左）協助勸導居民撤離至安全的住所夜宿。

下午五時起，市長魏嘉彥在國福里長李鳳凰、警方及市公所人員陪同下抵達國福社區，協助勸導居民撤離至安全的住所夜宿。該地區保全戶共有9戶20人，其中有3戶5人在公所協助下前往五州商務旅館安置，其餘15人則選擇依親暫時避難。

魏嘉彥感謝居民的配合，並向協助撤離的警方、里長和里幹事致謝，他表示，後續市公所各課室人員也將持續嚴加戒備，預防颱風可能造成的任何災害。

魏嘉彥表示，凱米颱風直撲而來，請民眾做好防範工作，務必緊閉門窗，非必要避免外出，千萬不要前往山區、海邊及溪邊逗留，而因應土石鬆軟，大雨可能造成原水濁度飆升，魏市長也提醒民眾可以提早儲水，避免受到影響造成生活不便。

針對颱風天垃圾收運的問題，魏嘉彥也提醒，24日適逢週三例休停止收運垃圾，而週四原則上將會維持垃圾收運作業，倘若因颱風影響而有所變更，將會在花蓮市公所官網與臉書、樂圾通APP等管道即時公告，敬請市民朋友多加留意。