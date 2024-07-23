凱米颱風逼近！網友洗版問是否放假　台中市今晚8點給答案

▲台中市今晚8點宣布明天是否停班停課。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者游瓊華／台中報導

凱米颱風逼近，氣象署今天下午擴大中颱凱米陸上警戒範圍，包括台中以北及南投等12縣市；預計明天至25日風雨最劇，明天白天北部、東半部地區就會感受到風雨。網友在PTT版上好奇發問，台中是否有機會放颱風假？對此，台中市政府回應，將在晚上8點於災害應變中心會議上宣布。

網友發文詢問，「颱風好像要來了，全台都受影響，那台中有機會放假嗎？」底下網友回應「0」、「山區會放，平地大概不會」等。台中市政府則透露，預計晚間6點鐘開設災害應變中心，會議上會討論並決策，是否放颱風假將於晚間8點對外宣布。

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▲凱米颱風路徑預測。（圖／氣象署）



因應颱風來襲，台中市水利局表示，目前已積極部署防汛措施，以應對颱風可能帶來的強降雨和洪水風險。今年截至目前，針對高積（淹）水潛勢區、易淹水列管點位及排水瓶頸河段等防汛重點位置的清淤作業，累計長度已達約76公里，超過汛期前60公里的計劃清理範圍。

另中興、五張犁、后溪底、車籠埤及湖日等五座大型抽水站及86座、156門水閘門，均已完成巡檢、油料補充及測試運轉作業。此外，市府也隨時觀察轄管滯洪池水位變化並適時進行預防性排空，為迎接颱風來襲做好充分準備。