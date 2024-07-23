凱米來勢洶洶！竹竹苗明是否放颱風假　高虹安：晚間8點前宣布

▲凱米路徑預測。（圖／氣象署）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

中颱「凱米」來勢洶洶，目前颱風中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向北北西轉西北移動，預計明（24）日和後（25）日將帶來猛烈風雨，針對明日是否放颱風假，新竹市長高虹安表示，今晚8點前，會與新竹縣、苗栗縣一同公布。

根據中央氣象局資料顯示，凱米颱風目前位於新竹市東南方海面上，持續往北接近台灣東南海域。今（23）日起新竹市將受颱風外圍環流影響，逐漸有降雨出現，風力增強。週三（24日）午後至週四（25日）上午風雨將最大，週四下午至晚間颱風開始遠離，風雨才會趨緩，預計至週五（26日）天氣才開始逐漸恢復常態。

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高虹安指出，凱米颱風可能是今年第一個登陸台灣的颱風，市府將嚴陣以待不會輕忽，也請市民朋友們務必提高警覺，做好居家防颱措施，在颱風過境期間務必緊閉門窗、固定招牌及盆栽等易掉落物、同時修剪家中過大的花木枝葉，非必要應避免外出，並注意自身安全，一同做好防颱準備。

至於明日是否放颱風假，高虹安指出，上周有跟新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦有討論，對於颱風部分有共識，因為竹竹苗是生活圈，預計今天晚上8點之前，在掌握氣象資訊之後，儘早跟大家公布。