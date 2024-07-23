凱米來襲！台東最美星空音樂會東河場7／28照常舉行

為避免凱米颱風外圍環流和東北季風強勁風勢可能引發的卑南溪河床揚塵問題，進而影響臺東市區及其周邊區域民眾，臺東縣環保局出動洗街車進行街道洗灑清理，同時啟動高溫應變措施，透過清洗路面降低揚塵，並加速路面散熱，達到降溫效果。請民眾在洗街車工作時，車輛行駛注意相關安全，呼籲民眾炎熱時段減少戶外活動、注意防曬、多補充水份，避免長時間處在高溫環境，另外，透過手機APP「揚塵一把罩」也可得到相關訊息，歡迎民眾下載使用。