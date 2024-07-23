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凱米來襲！台東最美星空音樂會東河場7／28照常舉行

▲台東最美星空音樂會東河場28日照常舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東最美星空音樂會東河場28日照常舉行。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

2024台東最美星空音樂會在縣內巡迴演出，第三場次28日將於東河鄉金樽陸連島沙灘登場，雖然凱米颱風形成，許多民眾關心活動是否會受影響，台東縣政府審慎評估天氣預報後表示，目前受影響為26日加路蘭星空導覽及27日三仙台星空導覽場次，後續將擇日舉辦，至於28日東河場星空音樂會活動仍將照常辦理，該場將邀請金曲歌王HUSH、全民妹妹蓋兒Gail，以及多組在地青年演出團體，陪伴大家感受太平洋上空最浪漫的星空。為方便民眾前往最美星空音樂會現場，縣府貼心安排「臺東火車站、臺東轉運站-金樽陸連島沙灘」兩條路線往返各一班次的付費接駁車服務，即日起開放線上預約（預約連結https://reurl.cc/bVxG23），歡迎民眾多加利用。

台東縣政府表示，活動當日除了音樂會之外，更有在地特色星空市集、星空攝影活動及豐富的周邊活動，經典的「暗燈儀式」也不能錯過，在低光害的環境下由專業星空導遊，帶領大家欣賞東河海邊的星空。

此外，台東最美星空音樂會延續「永續星空品牌」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，響應低碳旅遊，為方便遊客前往，東河場次將提供預約制的付費接駁服務，由台東火車站及轉運站開往金樽陸連島沙灘，單趟乘車費用全票為100元，優待票為50元，付費方式提供現金支付(需自備零錢)及電子票證(悠遊卡、一卡通或I-cash 2.0)，請大家踴躍搭乘。

台東縣交通及觀光發展處進一步指出，雖然活動當日預估颱風遠離，近日仍會密切關注氣象署最新資訊，敬請民眾多加留意台東最美星空FB粉絲專頁公告更新資訊。更多活動最新消息請見官方FB(https://www.facebook.com/StarryTaitung)或官方IG：starrytaitung_。
【台東最美星空音樂會】各場次資訊：
7/28 (日) 東河鄉．金樽陸連島沙灘：HUSH、蓋兒Gail、Morikilr孔亞明、林皓杰
8/3 (六) 卑南鄉．達魯瑪克文化廣場：梁文音、163braces、卑南族青春歌隊、斯馬里奧
8/24 (六) 蘭嶼鄉．椰油國小：黃玠瑋、李浩瑋Howard Lee、吳利昂 小碧、草草屋caucau樂團
8/31 (六) 綠島鄉．公館國小：芒果醬Mango Jump、晨悠CHENYO、徐暐翔、阿丹玩球球

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