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「颱風天囤菜首選」首推豆芽菜　業者：泡水冷藏冰存1周仍脆口

▲菜販提供豆芽菜選購建議。（圖／廖炯程提供）

▲菜販廖炯程提供豆芽菜選購建議。（圖／廖炯程提供）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內葉菜類蔬菜因高溫影響收成，加上颱風逼近，導致菜價飆漲，新莊公有市場菜販廖炯程指出，豆芽菜供貨與價格穩定，是颱風天「囤菜」首選，不僅熱量低又有營養價值，市場上有分乾、濕兩種，建議消費者買乾的回家，再泡水冷藏，冰存1周仍可維持清脆口感。

廖炯程表示，豆芽菜不需下農地，育成只要5到7天，就可以從工廠整批出貨，價格穩定，因此是自助餐和便當店配餐的最佳選擇，也是市場最後一個守住價格的防線。

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廖炯程指出，市場上的豆芽菜可分乾、濕兩種，乾的是收成後未過水洗淨，通常豆芽上還會帶著綠豆殼，也因為沒過水，比較耐放，一般營業時間較久的麵店，會購買乾的豆芽，使用前再過水一下；濕的是收成後，以大量的清水清洗，把雜質跟綠豆殼洗淨，方便店家使用，但也變得較不耐放，大概下午就會開始變黃，通常是餐期集中的便當店或自助餐店在使用。

廖炯程提供豆芽菜選購原則，要挑豆芽帶有根鬚的、聞起來沒有異味；避免購買葉子發綠、莖芽呈透明狀與根鬚發黑的菜況。他也建議直接購買乾的豆芽菜，買回家後，若沒有當天吃完，可以用保鮮盒裝滿水將豆芽浸泡冷藏，每2天換1次水，可冰存1周，口感依然脆口。

廖炯程說，常有消費者會擔心豆芽菜有漂白問題，但其實從工廠出貨只有乾、濕兩種選項，並沒有漂白的選項，至於上游廠商是否有漂白或添加，他認為多數業者在經歷幾次食安事件後，沒有人會為了1斤才10多元的豆芽菜去鋌而走險。

廖炯程指出，綠豆原本是五穀雜糧類，屬澱粉一族，卻在發芽後變成豆芽菜，成為蔬菜一族，富含維生素群和礦物群，加上直接從工廠生產，完全不需要噴灑農藥，對茹素、健身、減重等族群，是低熱量又營養的好食材。

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