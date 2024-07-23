啟動防塵防制及高溫應變　台東縣府出動洗街車

▲台東縣府出動洗街車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為避免凱米颱風外圍環流和東北季風強勁風勢可能引發的卑南溪河床揚塵問題，進而影響臺東市區及其周邊區域民眾，臺東縣環保局出動洗街車進行街道洗灑清理，同時啟動高溫應變措施，透過清洗路面降低揚塵，並加速路面散熱，達到降溫效果。請民眾在洗街車工作時，車輛行駛注意相關安全，呼籲民眾炎熱時段減少戶外活動、注意防曬、多補充水份，避免長時間處在高溫環境，另外，透過手機APP「揚塵一把罩」也可得到相關訊息，歡迎民眾下載使用。

台東縣政府表示，卑南溪河川揚塵除了長年在河床上施作揚塵防制水覆蓋工法外，亦在受河川揚塵影響區域進行街道洗灑清理工作，可有效抑制二次揚塵發生，而今年6、7月常連續出現36度高溫警訊，環保局也持續出動洗街車灑水降溫，透過灑水降低路面溫度，減緩市區熱島效應及高溫不適感，減輕民眾受熱傷害程度，保護居民及遊客健康，也呼籲民眾在戶外工作或活動時，慎防熱傷害。

台東縣環保局指出，強風夾帶河床砂塵沉降至卑南溪鄰近區域，如果沒有清除道路砂塵，除了影響道路整潔外，也有可能被經過車輛或強風再次吹起，擴散至其他區域，執行洗街時，灑在地上的水會變成水蒸氣，同時也吸收周遭的熱，可達到道路降溫效果，經量測地面約可降低10度，不僅能有效抑制揚塵，也可以降溫減少熱傷害。有關高溫注意訊息及揚塵資訊，都會透過手機APP「揚塵一把罩」或卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/）發布，歡迎民眾多多下載與瀏覽，掌握相關即時資訊。