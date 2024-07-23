做公益補財運　蘆竹誠聖宮關公文化節園遊會7／27登場

▲桃園市蘆竹區誠聖宮慶祝關聖帝君誕辰，將於本周六（27）日起舉辦2024關公文化節系列活動。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為慶祝關聖帝君誕辰，桃園市蘆竹誠聖宮舉辦2024關公文化節系列活動，其中系列活動「關公有愛，公益健走愛心園遊會」將於本周六（27）日上午召開，主委劉勝全指出，帝君聖誕日子裡將以做公益方式為帝君祝壽，歡迎大家共襄盛舉，更歡迎信眾到誠聖宮參香點燈保平安，祈求龍年下半年順利平安。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮慶祝關聖帝君誕辰，本周六（27）日將舉辦2024關公文化節系列活動，轄區里長與應邀表演的真人藝閣為活動暖身。（圖／記者沈繼昌攝）

劉勝全表示，誠聖宮秉持關聖帝君忠義博愛精神舉辦關公文化節系列活動，其內涵在於以愛為出發點，讓社會更祥和，其中27日上午8時舉辦公益健走愛心園遊會，報名相當踴躍，開放後即秒殺，廟方還特別增加名額。此外，誠聖宮也提供獎助學金104名、會考前將邀集山腳國中師長及應屆考生來誠聖宮，安排道長遵循古禮向誠聖宮五文昌帝君（文昌帝君、關聖帝君、孚佑帝君、朱衣神君、魁斗星君）稟告，祈求山腳國中莘莘學子都能考得好成績，有誠聖宮五文昌帝君加持，讓學子更用功讀書也更懂事，家庭就更和諧。

公益園遊會所得善款及發票都會悉數捐贈慈善機構，為加強鄉親防災觀念，桃園市消防局第三大隊山腳分隊當天在現場提供地震體驗車、火災逃生濃煙體驗、CPR體驗，凡是闖關成功將提供精美小禮物喔，另外MOMO家族歡唱會瓶子先生魔術劇團也會陪大家共度美好假期。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮本週六（27）日將舉辦2024關公文化節系列活動，主委劉勝全說明活動內容。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，7月28日（週日）上午7時許將舉辦「喜迎過頭媽」擲爐主慶典活動揭開序幕，當天上午時許還將舉辦年度國中會考獎助學金頒獎、物理治療師健檢活動，下午2時舉辦、神禧夜巡遶境」；7月29日（週一）上午7時許天赦日補運、上午8時關聖帝君誦經禮讚、梨園大戲重金禮聘真人藝閣上陣，去年向隅者今年千萬別再錯過。

劉勝全強調，值得一提的是，今年7月29日天赦日與關聖帝君聖誕恰巧同一天，是求財補運好日子，錯過要再等57年，凡是轄區里長認定為清寒弱勢家庭，誠聖宮當日免費提供求財補運服務，歡迎信眾到誠聖宮參香點燈保平安，讓愛心不間斷，相關活動內容請參閱可上誠聖宮網站查詢。