美福大火挨罰600萬竟撤銷！　議員批：行政裁罰是騙局

▲美福大火罰單撤銷，議員批：行政裁罰是假。（圖／牛煦庭服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區美福冷凍倉儲去年3月發生大火，救災、善後，長達30餘天，造成週邊居民飽受惡臭空氣污染，鄭文燦市府團隊當時為釋群疑，援用廢清法、空污法裁處各100萬及500萬罰鍰，以示重懲，豈料，美福公司訴願皆獲勝訴，最終竟撤銷原處分，分文不罰！

美福大火公害自救會獲悉此一不公結果，20日正式遞狀啟動民事集體訴訟，以美福公司違反安寧權為由，要求道歉、賠償；桃園市議員牛煦庭、劉勝全於市議會召開記者會聲援，並出示相關資料，直呼「雷聲大、沒雨點」政府裁罰美福，原來是一場荒唐騙局！

美福大火公害自救會發起人郭姿秀表示，自救會的訴訟三大目的，第一是廠商道歉、損害賠償；第二是堅持透過訴訟，讓整個過程的疑點水落石出；第三則是希望形成判例，落實企業的防災意識。

郭姿秀說，市府當初與廠商私下協商，由環保局跟蘆竹區公所代替民眾接受廠商的睦鄰金，換成兩捲垃圾袋塞到民眾手上，更可惡的是在這過程中，政府還誤導民眾，說這就是賠償。在號召大家加入訴訟的過程中，也有善良的鄉親認為市府已經重罰，而不願加入的聲音。如今得知連裁罰也是假，自救會完全無法接受，也因此更加相信訴訟的意義與重要性。

「張市長您知道嗎？600萬的罰單，撤銷了！」民進黨籍市議員劉勝全表示，行政裁罰「雷聲大、沒雨點」，公權力不彰，嚴重傷害政府形象，違背人民對政府的信賴保護原則。訴願決定書內容摘示，桃市府裁處不當、舉證無方、答辯無力，致使訴願委員裁決撤銷原處分！軟弱無力的環保局，能捍衛市民的健康和環境嗎？

劉勝全質問環保局，當初訴願答辯，市府派什麼層級的官員參與？火災當下，公害發生，為何沒有保全證據的任何積極作為？環保局開罰廠商為何找不到更適用的法條？美福大火公害自救會為何得不到桃園市府的積極幫助？要求張善政市府提出解決方案。

國民黨籍市議員牛煦庭表示，本案至今剛好屆滿一年，裁罰撤銷，不僅令人懷疑：鄭文燦市府當時的「最高罰責」是不是轉移輿情壓力的障眼法？「消極舉證，難道是財團確保利益的遮羞布？」

牛煦庭表示，企業財團有保險可以理賠，公害鄰損無需負責？平均每戶兩盒口罩或兩捲垃圾袋作為慰問，就此打發善了，這不是企業社會責任的體現，而是對蘆竹市民最大的侮辱！行政裁罰不力，這也再次證明自救會訴訟的正當性。

美福案究竟是法不完備？還是蓄意行政怠惰？總該要有個說法，牛煦庭痛批「一切都是假，美福不必罰」這種荒唐的結局如果沒有找到改變的機會，那要讓大火的受害群眾多麼失望？那形同告訴全民所謂的公平正義只是口號！期待法官明察，以訴訟建立新判例、還人民公道。而面對前朝留下的爛攤子，更期望張市長能夠體民所苦，領導市府新團隊，對於維繫公安，打擊公害，找到新的作法。