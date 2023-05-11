桃園議員「勾結國小校長」浮報工程款A回扣141萬　兩人下場曝

▲桃園市議員劉勝全涉嫌以議員配合款，以規格綁標蘆竹區2所國小禮堂空調、活動中心視聽設備等設施，從標案收取15%回扣，總計3案收取141.75萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員劉勝全被控以議員款綁標校園工程，包括地下禮堂冷氣更新工程案、活動中心視聽設備改善計畫、多媒體影音廣播設備採購等3案，並由李姓掮客從中牽線，再由賴姓校長配合浮報校園採購預算案。桃園地檢署今（11）日偵查終結，檢方認定劉勝全犯行明確，依貪汙罪治罪條例之公務員收賄罪嫌，將劉勝全與賴姓校長起訴，並建請法院從重量刑。

桃園地檢署去年接獲檢舉，市議員劉勝全透過李姓掮客協助，就蘆竹區某國小的地下禮堂冷氣更新工程案、111年度活動中心視聽設備改善計畫、111年度多媒體影音廣播設備採購案等三案，以議員配合款綁標綁標，李則提供15%作為劉勝全簽發議員補助款同意書的代價。

此外，冷氣工程案中，還透過賴姓校長協助，劉從中收取75萬，賴收取24.5萬；視聽設備改善案、廣播設備改善案也以相同手法，由李男充當白手套找來卓姓廠商，劉從中收取15%，分別為29萬2500元與37萬5000元回扣，總計3案共收受141.75萬元回扣。

▲桃園市議員劉勝全涉嫌以議員配合款，綁標蘆竹區2所國小禮堂空調、活動中心視聽設備等設施，3案共收取141.75萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署檢察官戎婕指揮法務部調查局桃園市調處偵辦劉勝全收受回扣案，揪出李姓掮客賴姓校長浮報校園採購預算案，經過數月調查，檢方考量劉、賴分別繳回部分犯罪所得75萬元、24萬5,000元，但劉僅坦承部分犯行，其身為民意代表，理當以有限政府資源為學生創造最佳學習環境，竟將議員補助款視為牟利機會，加深「行賄才有生意」之惡劣風氣，俾使校園工程採購業者為利所趨，透過行賄等手法爭取生意，嚴重危害國小基礎建設，惡行非輕。

檢方今天偵結，其中針對李姓掮客、卓姓廠商所涉行賄、背信等犯行，因認李等人犯後悔悟，積極協助查辦共犯，讓事實得已還原，並繳回全部犯罪所得共計60萬5,000元，檢方予以緩起訴處分；另同案劉勝全與賴姓校長今年1月間，地院審理時分別以800萬元、30萬元交保，檢方偵結依貪汙貪汙罪治罪條例之公務員收賄罪嫌，將劉勝全與賴姓校長起訴，並建請法院從重量刑。

桃檢強調，檢方向來積極查辦、嚴懲貪污犯罪，盼以此案警惕相關公務人員，於經辦公共工程，能廉潔自持，勿同流合污，蠹蝕國家基礎建設根基，應於有限政府預算中，遵循合法程序，追求最大效益之運用。