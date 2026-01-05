　
    • 　
>
地方 地方焦點

防詐騙從社區做起　中埔分局賀歲金發放結合宣導

▲▼ 【元旦賀歲 中埔警識詐出擊】 。（圖／中埔分局提供）

▲中埔警新年初結合廟宇賀歲金發放，對民眾進行防詐宣導 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為加強反詐騙宣導、提升民眾防詐意識，中埔分局3日參與番路鄉三寶門保安府及番路鄉公所、嘉義縣議長辦公室舉辦的「保安府廣澤尊王賀歲金發放」活動。中埔分局長曾裕景親自到場，不僅表達對寒冬送暖-賀歲金發放活動的支持，更帶領員警向民眾進行反詐騙宣導，推廣「識詐、防詐、拒詐」的重要性。

▲▼ 【元旦賀歲 中埔警識詐出擊】 。（圖／中埔分局提供）

活動現場人潮絡繹不絕，曾分局長除說明當前常見詐騙手法，如假冒客服、網購詐騙、投資詐騙以及近期普發1萬元現金訊息詐騙等，特別針對年長者易遭詐騙之假公務機關，如：假檢警、假國稅局、假健保局…等，並強調近期嘉義縣政府舉辦2026臺灣燈會，詐團以不實徵才資訊，誆騙民眾各資及金融帳戶，呼籲大家提高警覺，若有疑問可撥打110或165反詐騙專線查證。

▲▼ 【元旦賀歲 中埔警識詐出擊】 。（圖／中埔分局提供）

曾分局長透過問答互動的方式，讓民眾在輕鬆的氛圍中學習防詐知識，不少參與者表示受益良多。中埔分局也藉此機會加深與社區民眾的互動與信任，強化警民合作，共同打造安全無詐的生活環境。

▲▼ 【元旦賀歲 中埔警識詐出擊】 。（圖／中埔分局提供）

中埔分局表示，未來將持續深入社區，推動多元化反詐騙宣導，結合各類在地活動，提高宣導效益，讓防詐觀念深植人心。

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義番路宮廟三太子神尊遭竊　警2小時破案

嘉義番路宮廟三太子神尊遭竊　警2小時破案

民眾13日在社群網站po文反映嘉義縣番路鄉下坑村某處宮廟神尊遭竊訊息，中埔分局番路聯合所獲悉後主動聯繫廟方，於現場清查後發現1座三太子元帥神尊遭人竊取，並隨即成立專案小組全力追緝，並鎖定一名男子涉嫌重大。

中埔警分局嘉義茶博會推識詐防詐宣導

中埔警分局嘉義茶博會推識詐防詐宣導

嘉義三和派出所新辦公廳舍動土　預計116年完工

嘉義三和派出所新辦公廳舍動土　預計116年完工

警方公布雙潭馬拉松路段交通疏導措施

警方公布雙潭馬拉松路段交通疏導措施

中埔分局重陽敬老餐會宣導防詐騙

中埔分局重陽敬老餐會宣導防詐騙

中埔分局番路廣澤尊王

