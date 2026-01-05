嘉義水上鄉生育補助提高至1萬元　減輕年輕家庭經濟壓力

▲嘉義水上鄉 加碼生育補助每名新生兒津貼助提高至1萬元 打造更友善的育兒環境。（圖／水上鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應少子化趨勢與人口結構快速變遷，地方政府如何在第一線減輕年輕家庭的育兒負擔，已成為重要施政課題。嘉義縣水上鄉為提升鄉民生育意願、改善人口結構並厚植地方長期發展動能，日前經鄉民代表會正式通過修正《生育補助自治條例》，將原本每名新生兒補助新臺幣6,000元，提高至1萬元，以實際行動支持家庭迎接新生命。

水上鄉長林緗亭表示，生育不僅是家庭的重要決定，更攸關地方未來的勞動力、社區活力與整體競爭力。隨著育兒、醫療與生活成本逐年攀升，生育初期的經濟壓力往往成為年輕夫妻的重要考量。此次配合中央政策調高生育補助金額，希望在關鍵時刻提供更實質的協助，讓鄉民在面對生育選擇時，能真切感受到政府的支持與陪伴。

本次生育補助調整案，感謝水上鄉民代表會的全力支持。依新規定，凡新生兒於水上鄉完成出生登記或初設戶籍，且其父或母其中一方設籍水上鄉連續滿6個月以上，並於申請時仍持續設籍者，即可提出申請。符合自治條例規定者，每名新生兒可申請生育補助新臺幣1萬元，不分胎次，每名新生兒限申請一次。

另配合中央政策，衛生福利部規劃自2026年1月1日起實施新制，提供每胎最高10萬元生育補助。國民年金被保險人於依法領取生育給付後，每胎可再由行政院補助差額，合計可領10萬元；未參加任何社會保險的我國新生兒生母，則可直接領取每胎10萬元補助，雙胞胎以上依比例增給。

水上鄉公所指出，生育補助是完善婦幼福利政策的重要一環。公所已斥資近4,000萬元興建「水上如親公共托嬰中心」，預計於115年底完工。未來也將持續檢視鄉內人口結構與家庭需求，整合醫療、托育及社會福利資源，逐步打造更安心、更友善的育兒生活環境，讓年輕世代能在水上鄉安心成家、放心生養，為地方永續發展奠定穩固基礎。