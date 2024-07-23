凱米颱風直撲北台灣　北水分署成立應變小組嚴陣以待

▲針對「凱米」颱風明後天將直撲北台灣，北區水資源分署已成立應變小組嚴陣以待。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於中央氣象署已發布中颱「凱米」颱風海上警報，今（23）日上午已發布海上與陸上警報，依其路徑預計明（24）日將直撲台灣北部，對此，經濟部北區水資源分署已成立應變小組嚴陣以待，以確保設施安全及供水穩定正常；北水分署提醒，颱風期間籲請民眾盡量不要進入河道，以免發生危險，可利用水利署水情APP掌握最新防汛資訊。

▲目前石門水庫蓄水率約50.6%。（圖／北水分署提供）

北水分署因應「凱米」颱風可能帶來強風豪雨影響，今天上午由分署長江明郎召開應變會議，以確認轄區各水庫閘門設施、警報系統都正常運作、高濁度備援系統完成整備，同時針對颱風雨量情境模擬石門水庫防洪操作等應變程序。

北水分署指出，石門水庫水位目前蓄水率約50.6%，還有1億立方公尺蓄存空間，這次颱風操作以優先把水庫蓄滿為主，並依據颱風發展情形，如集水區降雨量高且水庫入流量夠大，並不排除進行調節性放水，北水分署亦與下游地方政府與供水單位做好密切聯繫。

▲針對「凱米」颱風明後天將直撲北台灣，北水分署分署長江明郎視察上坪攔河堰設施整備。（圖／北水分署提供）

北水分署提醒，颱風期間請民眾盡量不要進入河道，避免發生危險，民眾如需相關資訊，可利用水利署水情APP掌握最新防汛資訊，多一分防颱準備、減少一分災害。