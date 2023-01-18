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搶救蘆竹坑口彩繪村泥塑作品　誠聖宮聘請專業師傅重新彩繪修補

▲桃園市蘆竹區誠聖宮搶救坑口彩繪泥塑作品，找來專業師傅重新修復彩繪，放置在廟前廣場提供信眾遊客觀賞。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘆竹區誠聖宮搶救坑口彩繪泥塑作品，找來專業師傅重新修復彩繪，放置在廟前廣場提供信眾遊客觀賞。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

曾是桃園知名的蘆竹區坑口彩繪村，因桃園航空城計畫將被徵收將步入歷史，為避免村內彩繪泥塑作品淪為歷史，蘆竹區誠聖宮積極爭取，將其中保存較好泥塑作品找來專業師傅重新修補並彩繪。主委劉勝全指出，泥塑作品經過修補後賦予全新生命，目前已移至廟前廣場提供信眾與遊客參觀。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮主管劉勝全為搶救坑口彩繪泥塑作品，找來專業師傅重新修復彩繪，放在廟前廣場供信眾遊客參觀。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘆竹區誠聖宮主管劉勝全為搶救坑口彩繪泥塑作品，找來專業師傅重新修復彩繪，放在廟前廣場供信眾遊客參觀。（圖／記者沈繼昌攝）

劉勝全表示，在誠聖宮廟前廣場展示的泥塑，都是在70年代手雕作品，經過專業師傅巧手修補後，個個光彩亮麗，彷彿有了全新生命，吸引了不少遊客拍照打卡，儼然成為誠聖宮與蘆竹區特色地標。每個吉祥物各有其寓意，透過現場工作人員講解，讓前來參訪的遊客們都印象深刻，也感嘆廟方在地方文物的搶救與保存工作上，所付出的心力。

此外，誠聖宮大門前擺設一尊重達2023台斤的「龍龜米」，由405包白米所構成，其浩大龍龜模樣相當吸睛。「2023台斤」也象徵著為新的2023年祈福，希望大家都能在新的一年，鴻圖大展，萬事如意。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮搶救坑口彩繪泥塑作品經重新修復彩繪後，相當吸睛。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘆竹區誠聖宮搶救坑口彩繪泥塑作品經重新修復彩繪後，相當吸睛。（圖／記者沈繼昌攝）

誠聖宮指出，廟方於新春期間（夕至元宵）將舉辦系列活動，凡前來誠聖宮與吉祥物合照打卡並上傳社群媒體者，可獲贈「賺賺兔鑰匙圈」。參加除夕夜開廟門活動者（晚上9時15分開始），可獲贈總價值新台幣600元之三大好禮（誠聖宮發財金、賺賺兔鑰匙圈、誠聖宮有緣發財錢母）。正月十三，廟方將舉辦「開斗」、「點燈」、「求神龜」、「神尊飛鑾過火」等系列活動，歡迎大家共襄盛舉；正月十五，濱海協會將主辦歡慶元宵活動，有超強卡司精彩的影視歌星表演與摸彩活動，歡迎大家做伙來逗鬧烈，迎新年，賀新春。

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