　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「班班有冷氣」索15%回扣　桃議員劉勝全800萬交保可在家過年

▲桃園市蘆竹區誠聖宮明22日起舉辦祈安建醮大典，主委劉勝全籲請四方信眾祈福參拜。（圖／記者沈繼昌攝）

▲劉勝全涉收廠商回扣，800萬交保理由曝光。（圖／記者沈繼昌攝）


記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市民進黨籍市議員劉勝全，涉嫌以議員配合款，採購蘆竹區某國小冷氣設備，透過特定規格進行綁標，讓特定廠商得標後收取回扣，日前桃園地院裁定800萬元交保，檢方抗告高等法院審理後，19日發回桃園地院更裁，今(20日)桃園地院認為無羈押必要，同樣裁定800萬具保，限制住居、限制出境及出海。

據了解，議員配合款每年約有1000萬元，桃園市調處日前接獲檢舉，指稱蘆竹區某國小以議員配合款採購之冷氣設備案，傳出透過特定規格讓特定廠商得標，事後劉勝全再向廠商收取回扣；市調處經蒐證後報請桃園地檢署指揮偵辦。

此外，檢調拘提白手套到案，偵訊時向檢察官供稱，劉勝全以特定規格協助業者得標，並約定以15%為回扣。檢察官訊問後以有串證、逃亡之虞，向法院聲押獲准；據指出該國小冷氣設備採購案，標案金額約4、500萬元上下，桃檢指揮市調處發動搜索包括蘆竹區公所、劉勝全服務處帶回劉勝全議員、相關人士訊問，而檢察官在13日凌晨向法院聲請羈押，相關白手套聲押獲准，劉勝全則在13日下午經桃園地院裁定以800萬交保。

檢方提出抗告，高等法院審理後，19日傍晚撤銷交保裁定，發回桃園地院更裁。桃園地院指出，劉勝全有相當理由逃亡，但此逃亡得以相當之具保、限制住居、限制出境出海之手段予以防免，即無羈押之必要，准予800萬具保後免予羈押並限制住居、限制出境及出海。

以下為桃園地院裁定交保免羈押的理由：

一、 經本院訊問被告後，認被告劉勝全涉犯貪污治罪條例第5條第3款對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，業據被告坦承在卷，並有證人證述及卷附資料可佐，足認其犯罪嫌疑重大。

二、 被告於本院訊問時，自始坦承其接受行賄條例而簽署議員補助款同意書，並無迴避犯行之情，所供復與相關證人所證一致，難認有何勾串證人之情。

三、 本案聲請人認被告涉犯之犯罪事實及罪名，為貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，此部分已據被告劉勝全坦認在卷。至其他同案被告於教育局同意以500萬元之經費補助與國小後所為各舉，甚或教育局人員是否有圖利違法弊端，卷內並無任何積極事證足認被告有何知情甚且同意之情。

四、 本案並無任何積極證據顯示由教育局人員持有保管中之「補助款申請書」之滅失，與被告劉勝全有何關聯，自無從據此認被告有何湮滅證據之虞。另被告劉勝全係於109年間取得75萬元款項，依其供述該筆款項業於長年日常生活中花用殆盡，亦難認係基於湮滅證據之圖為之。

五、 本案被告劉勝全涉犯為最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，以其刑責之重，並審酌一般人面對重刑趨吉避兇之人性，兼衡被告之資力及能力，當有相當理由足認被告有逃亡之虞，惟此逃亡之虞得以相當之具保、限制住居、限制出境出海之手段予以防免，即無羈押之必要，爰依刑事訴訟法第101條之2規定，准予被告以新臺幣800萬元具保後免予羈押並限制住居、限制出境及出海。

ET快訊
懷孕網紅嚇瘋：不小心嫁給表哥
馬伕等不到小姐出事了！　開門驚見慘遭迷姦洗劫
台情侶日本自駕撞到人　外交部曝最新狀況
林書豪又宣布家中第3位新成員　可愛模樣超迷人
幕後／瀟灑轉身！蘇貞昌謝幕藏玄機　給足蔡英文空間也絕不「被請
獨／這社區太恐怖！開管委會女住戶被打昏　刺青男：死了就埋
快訊／國1南下多車追撞！　嚴重大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妙齡女民宿醉倒　醒來問男友才知被硬上...憑刺青逮色運將

馬伕等不到小姐出事了！開門驚見慘遭迷姦洗劫　噁爛男下場曝

永和頂小家長會年前做愛心　結合企業送物資到育幼院

「班班有冷氣」索15%回扣　桃議員劉勝全800萬交保可在家過年

快訊／高雄警加薪！陳其邁小年夜送大紅包　超勤加班費最高1.9萬

快訊／塞爆！國1南下岡山段事故　多部轎車追撞…回堵4K

獨／女住戶想報警被推「撞桌昏厥」　囂張刺青管委嗆：死了就埋

「反骨男孩」餐酒館合夥人竟是藥頭　17歲少年呼麻驚曝暗黑內幕

第1次給阿姨好不好！手機賣家是16歲處男　她喜孜孜伸手亂摸慘了

老司機都在偷拍！台版九號房分潤模式曝　檢警追神秘人老馬

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

愛貓逛展哈氣找嘸原因 拿「假貓」牠秒暴怒出拳

心臟衝擊！過年就靠Disney+　歐巴、懸疑、經典片想看就看

妙齡女民宿醉倒　醒來問男友才知被硬上...憑刺青逮色運將

馬伕等不到小姐出事了！開門驚見慘遭迷姦洗劫　噁爛男下場曝

永和頂小家長會年前做愛心　結合企業送物資到育幼院

「班班有冷氣」索15%回扣　桃議員劉勝全800萬交保可在家過年

快訊／高雄警加薪！陳其邁小年夜送大紅包　超勤加班費最高1.9萬

快訊／塞爆！國1南下岡山段事故　多部轎車追撞…回堵4K

獨／女住戶想報警被推「撞桌昏厥」　囂張刺青管委嗆：死了就埋

「反骨男孩」餐酒館合夥人竟是藥頭　17歲少年呼麻驚曝暗黑內幕

第1次給阿姨好不好！手機賣家是16歲處男　她喜孜孜伸手亂摸慘了

老司機都在偷拍！台版九號房分潤模式曝　檢警追神秘人老馬

喜迎鄉親回家過年　縣長張麗善現身高鐵雲林站發兔年福袋

陸國產Omicron新冠mRNA疫苗獲批　疫情2月初或現「拐點」

妙齡女民宿醉倒　醒來問男友才知被硬上...憑刺青逮色運將

懷孕遭勸別養貓！牠今變「溫柔保母」暖陪伴　媽讚：是最好的朋友

跟弟弟鬧翻變陌生人「要包紅包給侄子嗎？」　過來人曝1原因搖頭

解放軍「野戰口糧」菜單曝光　有比美軍軍糧好吃？網紅試吃解密

放不下前任「是還沒跟自己和解」！心理師4招喊停：追究到底≠處理

馬伕等不到小姐出事了！開門驚見慘遭迷姦洗劫　噁爛男下場曝

寒假閱讀節　北市圖推「閱讀波蘭壯闊」主題活動

發現女友整形！男友暴怒甩了她「第一次約會怎沒說？」　網全罵翻

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

即／國1南下岡山段事故！多部轎車追撞

即／台中外送員闖平交道疑自摔　卡鐵道慘遭撞死

好市多買年貨爆火氣！倒車入庫vs.後車直插

涉賄選遭提當選無效之訴　南投3連霸議員請辭

穴居涵洞多年…男披薄外套「凍死石縫中」

嘉義汽車碰撞無照騎士！路邊牽車女無辜慘死

余筱萍被噴辣椒水畫面曝　警火速逮人

台南妹驚見「3年前私密照」瘋傳　怒告前男友

恐怖畫面曝！騎士詭異直衝護欄　飛墜3樓高橋下亡

司機飆罵「叭X小」噴辣椒水　一聽是余筱萍嚇傻

台74線驚悚5車連環撞　關鍵5秒影片曝光

即／台72驚悚車禍　騎士摔5m橋下當場斷氣

更多熱門

相關新聞

賭客大贏被指詐賭　遭恐嚇逼吐500萬

賭客大贏被指詐賭　遭恐嚇逼吐500萬

一名男子到新竹地下賭場賭錢，贏了不少後，沒想到賭場場負責人稱他詐賭，強押後限制行動要求賠償500萬元，男子心生畏懼交付100萬後，又遭恐嚇要求再支付200萬元，警方獲報後再約定的交款地點逮人，以涉嫌組織犯罪防制條例、強盜、恐嚇取財、妨害自由、傷害、聚眾賭博等罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。

53歲大媽違規被攔　報18歲女兒個資想脫罪

53歲大媽違規被攔　報18歲女兒個資想脫罪

桃園生育津貼3胞胎可領15萬　最快年後入帳

桃園生育津貼3胞胎可領15萬　最快年後入帳

快訊／劉勝全交保案　高院撤銷發回

快訊／劉勝全交保案　高院撤銷發回

10多年桃園汽旅悄拆光　寶佳8.8億拿下估推4字頭住宅案

10多年桃園汽旅悄拆光　寶佳8.8億拿下估推4字頭住宅案

關鍵字：

劉勝全桃園

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

今天16：19進入大寒！　「1物品」不能留

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

即／國1南下岡山段事故！多部轎車追撞

即／台中外送員闖平交道疑自摔　卡鐵道慘遭撞死

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面