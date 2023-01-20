「班班有冷氣」索15%回扣　桃議員劉勝全800萬交保可在家過年

▲劉勝全涉收廠商回扣，800萬交保理由曝光。（圖／記者沈繼昌攝）



記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市民進黨籍市議員劉勝全，涉嫌以議員配合款，採購蘆竹區某國小冷氣設備，透過特定規格進行綁標，讓特定廠商得標後收取回扣，日前桃園地院裁定800萬元交保，檢方抗告高等法院審理後，19日發回桃園地院更裁，今(20日)桃園地院認為無羈押必要，同樣裁定800萬具保，限制住居、限制出境及出海。

據了解，議員配合款每年約有1000萬元，桃園市調處日前接獲檢舉，指稱蘆竹區某國小以議員配合款採購之冷氣設備案，傳出透過特定規格讓特定廠商得標，事後劉勝全再向廠商收取回扣；市調處經蒐證後報請桃園地檢署指揮偵辦。

此外，檢調拘提白手套到案，偵訊時向檢察官供稱，劉勝全以特定規格協助業者得標，並約定以15%為回扣。檢察官訊問後以有串證、逃亡之虞，向法院聲押獲准；據指出該國小冷氣設備採購案，標案金額約4、500萬元上下，桃檢指揮市調處發動搜索包括蘆竹區公所、劉勝全服務處帶回劉勝全議員、相關人士訊問，而檢察官在13日凌晨向法院聲請羈押，相關白手套聲押獲准，劉勝全則在13日下午經桃園地院裁定以800萬交保。

檢方提出抗告，高等法院審理後，19日傍晚撤銷交保裁定，發回桃園地院更裁。桃園地院指出，劉勝全有相當理由逃亡，但此逃亡得以相當之具保、限制住居、限制出境出海之手段予以防免，即無羈押之必要，准予800萬具保後免予羈押並限制住居、限制出境及出海。

以下為桃園地院裁定交保免羈押的理由：

一、 經本院訊問被告後，認被告劉勝全涉犯貪污治罪條例第5條第3款對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，業據被告坦承在卷，並有證人證述及卷附資料可佐，足認其犯罪嫌疑重大。

二、 被告於本院訊問時，自始坦承其接受行賄條例而簽署議員補助款同意書，並無迴避犯行之情，所供復與相關證人所證一致，難認有何勾串證人之情。

三、 本案聲請人認被告涉犯之犯罪事實及罪名，為貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，此部分已據被告劉勝全坦認在卷。至其他同案被告於教育局同意以500萬元之經費補助與國小後所為各舉，甚或教育局人員是否有圖利違法弊端，卷內並無任何積極事證足認被告有何知情甚且同意之情。

四、 本案並無任何積極證據顯示由教育局人員持有保管中之「補助款申請書」之滅失，與被告劉勝全有何關聯，自無從據此認被告有何湮滅證據之虞。另被告劉勝全係於109年間取得75萬元款項，依其供述該筆款項業於長年日常生活中花用殆盡，亦難認係基於湮滅證據之圖為之。

五、 本案被告劉勝全涉犯為最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，以其刑責之重，並審酌一般人面對重刑趨吉避兇之人性，兼衡被告之資力及能力，當有相當理由足認被告有逃亡之虞，惟此逃亡之虞得以相當之具保、限制住居、限制出境出海之手段予以防免，即無羈押之必要，爰依刑事訴訟法第101條之2規定，准予被告以新臺幣800萬元具保後免予羈押並限制住居、限制出境及出海。