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凱米來襲！桃園農民搶收一期稻穀　農業局籲漁民養殖業者防範

▲針對「凱米」颱風明後天直撲北台灣，桃市府農業局長陳冠義視察農民搶收一期稻作情形。（圖／農業局提供）

▲針對「凱米」颱風明後天直撲北台灣，桃市府農業局長陳冠義視察農民搶收一期稻作情形。（圖／農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中颱「凱米」颱風即將直撲北台灣，桃園市政府已啟動防颱應變措施，由於一期稻作即將進入採收期，這兩天桃園農民已提前搶收，農業局除加緊視察農漁畜牧場域，並透過多元管道通知農漁會、產銷班與養殖業者做好因應措施，漁民應加強漁船繫纜等公共設施防護，養殖業者亦應做好各項防範措施。

農業局長陳冠義指出，一期水稻已進入成熟期，農業局已通知轄區各區農民應強排除田間積水、疏通或加深縱橫水溝，以避免水稻發生倒伏現象。若已達收穫期水稻，應提前收割，減少颱風挾帶豪雨導致稻穗發芽損害。已屆採收期之蔬果應儘速採收、妥善貯藏，並配合市場需求供貨。

▲桃市府農業局長陳冠義視察網室栽培業者各項防範措施。（圖／農業局提供）

▲桃市府農業局長陳冠義視察網室栽培業者各項防範措施。（圖／農業局提供）

此外，採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施之栽培業者，應檢視生產設施並注意結構安全；漁畜養殖作物應做好防範措施，如畜牧場請自主檢視場內門窗或設施是否完善。農業局亦籲請漁民加強漁港防颱工作、漁港區域內公共設施防護措施，同時要求停泊漁船務必加強繫纜等工作，避免颱風期間漁船相互碰撞造成毀損。

▲針對「凱米」颱風明後天直撲北台灣，農業局籲請漁民務必將漁船加強繫纜工作。（圖／農業局提供）

▲針對「凱米」颱風明後天直撲北台灣，農業局籲請漁民務必將漁船加強繫纜工作。（圖／農業局提供）

陳冠義強調，若有發生農業災損情形，針對災後需即時採收與復耕受災田區作物，主動向所在地區公所通報，可以自行先拍攝當次災損照片，記得標示田區坐落地段地號，儘快向區公所提出申請，以兼顧受災農民及時復耕與申請天然災害救助之權益。此外，目前桃園市果菜供應量穩定，市府將持續監控桃市各農產品批發市場交易情形。

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