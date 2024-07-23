持熱水瓶+椅子痛毆友人「脾臟破裂」不治　桃園男下場曝

▲邱姓男子今年1月間與張姓友人因細故起爭執，竟持熱水瓶與椅子等物攻擊頭部與背部等處，導致張男傷重不治。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子今年1月間到張姓友人住處，2人發生口角起爭執，邱男在客廳內持熱水瓶、椅子等物向張男猛踹痛毆，導致張倒地昏迷，送醫急救後仍因脾臟破裂造成大量內出血宣告不治；桃園地檢署複訊時，邱男坦承犯行不諱，檢方偵結依過失致死起訴，本案將由國民法官法庭審理。

檢警調查，51歲的邱姓男子與死者張姓男子為朋友關係，今年1月7日上午11時40分許，邱男到張男位於八德區住處，未料2人卻因因細故起口角，邱男在客廳內隨手持熱水瓶朝張男頭部攻擊，再持椅子朝其背部痛毆多下，導致張男受傷倒地，送醫急救後，仍因其左脅嚴重損傷導致脾臟撕裂大量內出血，宣告不治，案經八德警方偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，邱男坦承犯行不諱，檢方認為被告邱男因細故與張男發生口角衝突，主觀上雖無置張男於死亡之故意，但客觀上應能預見人之背部緊連重要器官，若持硬物攻擊背部，可能導致他人死亡之結果，邱男未注意及此，仍基於傷害之犯意，持客廳之熱水瓶與椅子等硬物，毆打張男頭部及背部多下，致其大量內出血不治死亡。

檢方根據警方提供現場照片、檢察官驗屍報告等證物佐證，確認邱男犯行明確，偵結依過失致死罪嫌起訴，本案將由國民法官庭審理。