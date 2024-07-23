非裔女報案！美國警察到場「3槍射殺她」　畫面曝光

▲瑪西遭警察開槍射殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國伊利諾州36歲非裔女子瑪西（Sonya Massey）以家中有可疑入侵者撥打911報警求助，怎料當警察來到她家之後，她就被白人員警連開3槍射殺，其中一槍打在臉上。此案的警用密錄器畫面22日曝光，再掀爭議。

BBC、衛報報導，事發於7月6日凌晨1時，患有妄想型精神分裂症的瑪西報警，2名員警來到她家之後，先在周邊查看之後，發現車道有一輛窗戶被打破的黑色休旅車，接著敲門。瑪西3分鐘之後才把門打開，立刻說「不要傷害我」，宣稱需要幫助，不知道那輛車的車主是誰。

員警進入屋內後，要求瑪西出示證件，只見她在沙發上翻找。隨後，30歲員警葛瑞森（Sean Grayson）發現廚房爐子上有一壺已經煮滾的水，指示瑪西把水從爐子移開，避免火災。

當時2名員警與瑪西保持一段距離，她當場脫口「你們要去哪裡」、「離沸水遠一點？我以耶穌之名責備你」。葛瑞森聽到這句話立刻拔槍並警告「最好不要，我發誓我會對妳開槍，轟在妳的臉上」，命令她放下水壺，瑪西隨即舉手說對不起，但仍被葛瑞森連開3槍，其中一槍擊中她的眼睛下方位置，並從頸部後方射出。

▲警察指示瑪西把水從爐子移開。（圖／達志影像／美聯社）

另一名員警見狀立刻想回車上拿急救箱，但葛瑞森直說，「你可以去拿，但這一槍是爆頭，她完蛋了。」瑪西事後被送往附近醫院，宣告不治。

事發後，葛瑞森被開除並遭逮捕，被控犯下3項一級謀殺罪、公務不當行為等，被關押在桑加蒙郡監獄，在審判開始之前不得保釋。一旦謀殺罪名成立，將面臨45年徒刑至終身監禁。