顧客遍布40國！加拿大廚師網售「自殺工具包」　紐西蘭認定已奪4命

▲加拿大華裔廚師拉奧在網上販售「自殺工具包」導致多人死亡。（圖／翻攝自警方官網）

記者葉睿涵／編譯

加拿大華裔廚師拉奧（Kenneth Law）去年被警方發現在網上販售「自殺工具包」，顧客群除了遍布40多國外，銷售量目前更已破1200宗。紐西蘭今年7月22日調查顯示，當地有4起輕生案件與他有關。

據法新社報導，驗屍官亞康寧漢（Alexandra Cunninghame）調查發現，紐西蘭有一名40歲私人健身教練與3名年齡介於18至21歲之間的學生向拉奧購買「自殺工具包」後輕生。

加拿大警方指出，於2023年5月被捕的拉奧，自2020年到被捕期間，向40多個國家的顧客販售了1200個「自殺工具包」，而他的顧客群還特別鎖定網路上的弱勢群體。

加拿大檢察官聲稱，這些工具包裡含有一種食品添加劑，人們一旦誤食就有可能致命。加拿大當局在去年5月逮捕拉奧後，對其提出14項謀殺罪及另外14項協助或輔導自殺罪，不過拉奧否認了這些指控。

在國際刑警組織（INTERPOL）的警告下，其他幾個國家也陸續展開調查。英國警方表示，當地有至少272人從拉奧的網站上購買了產品，並導致其中88人死亡。義大利則已確認9名買家的身份，至少一名受害者死亡。

警方表示，來自加拿大的受害者有男有女，年齡介於16歲到36歲之間。驗屍官補充，紐西蘭自殺防治辦公室已要求網路服務供應商封鎖拉奧在當地的網站。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995