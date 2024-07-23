「福」字石膏藝品內藏2千萬海洛因　2港男運毒被逮下場曝

記者沈繼昌／桃園報導

航警局於今年3月間在桃園國際機場，查獲香港籍梁姓男子入境，其托運行李經X光檢測時有異狀，海關人員與航警局安檢大隊，查獲託運「福」字石膏藝品暗藏海洛因毒品2.15公斤，市值逾2000萬元，航警人員隨即在機場內查獲另一名涉嫌押或同夥張姓男子到案，航警局偵訊後依運輸第一級毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局會同關務署台北關人員在桃園機場查獲香港籍男子托運行李石膏工藝品內夾藏海洛因，市值逾2000萬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年3月間會同關務署台北關人員在桃園機場查獲香港籍梁姓男子托運行李石膏工藝品內夾藏一級毒品海洛因，當場開箱查獲2.15公斤等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，航警局安檢大隊於今年3月間，會同財政部關務署海關人員在桃園機場查獲66歲的梁姓男子入境時，其托運行李經X光機查驗有異，經當場開箱發現行李內一座石膏製作工藝品內，夾藏高純度第一級毒品海洛因，經量秤後重達2.15公斤，市價估計逾2000萬元。

▲航警局今年3月間獲香港籍梁姓男子（前）托運行李石膏工藝品內夾藏一級毒品海洛因與押貨的張姓男子到案，訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局專案小組調查，港籍梁姓男子當日自馬拉西亞吉隆坡搭機來台，經航警安檢大隊與海關人員發現托運行李有異，待梁姓旅客欲領取托運行李時當場拘捕到案，航警局遂報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組隨即於同日在桃園機場內，查獲涉嫌押貨的32歲張姓男子到案，2人到案後對於涉嫌運毒均坦承不諱。

航警局表示，跨國運毒集團覬覦走私海洛因來台謀取暴利，設法以各種方式夾藏毒品闖關入境，幸由檢警與台北關於境外即時查獲，未讓毒品流入市面，航警局將持續加強邊境緝毒工作，合力打造無毒安居家園。