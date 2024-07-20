翻牆進國小「放火燒資源回收場」老師急撲滅　無聊男下場曝

▲楊姓男子去年10月間某日傍晚，行經桃園區慈文國小旁，持紙張點火後丟入紙箱堆中導致起火燃燒，後經學校教職員合力撲滅火勢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園市楊姓男子去年10月間某日傍晚，行經桃園區慈文國小旁，翻牆進入校園後確認校內資源回收場位置，再翻牆回校外持紙張點火後，丟入紙箱堆，導致紙箱起火燃燒，學校教職員察覺後合力撲滅火勢並報警處理。桃園警方調閱監視器查出是楊男持打火機點燃紙張縱火，楊坦承犯行，檢方偵結依公共危險罪嫌提起公訴。
檢警調查，42歲的楊姓男子於去年10月11日下午5時徒步經過桃園區慈文國小，突然翻牆進入校園內，確認校園內資源回收站位置後再翻牆至路旁，再以打火機點燃紙張後，丟入資源回收站紙箱內引發火勢，學校教職員發現資源回收站竟發生火警，立即合力撲滅火勢，幸未釀成人員傷亡與建物毀損，由於已放學並無學生留在校園內，懷疑是有人入侵縱火，因此立即報警處理，桃園警方調閱校園附近監視器，查出是住在附近的楊男所為，循線查獲楊男到案。
桃檢複訊時，楊男坦承犯行，慈文國小教職員指證歷歷，桃園警方則提供監視器畫面截圖、打火機等證物佐證，檢方認為楊男犯行明確，偵結依公共危險罪嫌起訴。
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