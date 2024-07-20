翻牆進國小「放火燒資源回收場」老師急撲滅　無聊男下場曝

苗栗縣郭姓檳榔攤老闆跟張姓前女員工有感情和金錢糾紛，涉嫌前往張女公寓住處停車場縱火，釀成9部汽機車燒毀，幸好住戶無人受傷。檢方依殺人未遂和公共危險罪嫌起訴，法官認為縱火位置和方式沒有置人於死地意圖，一審僅依公共危險罪判刑3年8月，逃過刑期更重的殺人未遂罪責。但郭酒後衝動縱火，不僅可能要坐牢，更得先賠償車主和房東一大筆錢，得不償失。