「凱米」挾猛烈降雨　4公路不排除明天預警封閉

▲凱米颱風來襲，台20線南橫公路部分路段明天不排除預警封閉。（資料示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風來勢洶洶，公路局表示，由於明天（24日）預期將有大雨或大豪雨，台20臨105線梅山口~向陽路段明上午7時預警性封閉、台24線德文路口至神山路段不排除明晚7時預警封閉；另台29線臨11便道那瑪夏~五里埔路段、台20線勤和至復興路段也不排除明天預警封路。

公路局表示，台20臨105線0K~44K梅山口~向陽路段，因凱米颱風環流影響，中央氣象署於7月24至26日發布大雨至大豪雨等級降雨特報，預測雨量值已達到管制路段封路標準大雨等級以上，經研判氣象水情情資及道路通行狀況，為確保用路人安全，該路段將於7月24日上午7時實施預警性封閉，並視路況再解除預警性封閉，恢復一般管制通行。

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此外，因凱米颱風挾帶豐沛雨量，經研判中央氣象署水情情資，預測屏東山區總雨量將達500mm，考量山區連續降雨夜間視線不佳及土石鬆軟易有落石發生，公路局表示，台24線27.4~37.3k德文路口至神山路段可能有致災風險，潮州工務段不排除於113年7月24日下午7時實施預警性封閉，視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。



另台29線臨11便道0K~12K那瑪夏~五里埔路段，因受凱米颱風影響，高雄市山區有大豪雨等級可能，將超出管制路段封路標準220mm/24hr，公路局表示，經研判氣象水情情資及道路通行狀況，該路段不排除於7月24日實施預警性封閉，維護用路人安全。

台20線93K~98K+700勤和至復興路段，因高雄市山區有大豪雨等級發生機率，公路局表示，目前開放通行明霸克露橋鋼便橋道路，因玉穗溪水文狀態目前仍尚未穩定，恐誘發土石流發生，將形成土石流下衝致災，導致明霸克露橋路段仍有遭土石沖毀之可能，如目前持續降雨，該路段不排除於7月24日實施便橋封閉作業。