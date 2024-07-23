　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉檢校園反毒打詐宣導　提升青少年法治教育及公民意識

▲▼ 嘉檢入校園辦理反毒打詐宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉檢入校園辦理反毒打詐宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年公民意識抬頭，拒絕毒品及打擊詐騙已成公民社會責任的一環，對於青少年之法治教育、公民意識培養益顯重要。為增進青少年反毒打詐意識，臺灣嘉義地方檢察署日前前進竹崎高中，結合竹崎鄉公所、嘉義縣警察局竹崎分局、救國團竹崎鄉團委會等單位，於竹崎團委盃青少年3對3籃球賽進行反毒打詐宣導。

▲▼ 嘉檢入校園辦理反毒打詐宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

竹崎團委盃青少年3對3籃球賽行之有年，每年暑假都吸引不少青少年朋友報名參加，今年共有40組球隊參賽，在陽光下揮汗，展現青春熱力。活動當天，地檢署由嚴健彰觀護人組長出席，並商請嘉義榮譽觀護人協進會陳政見理事長帶領榮觀團隊進行反毒打詐宣導，強化青少年的反毒意識及防詐觀念。現場呼籲學生要學習自我保護，新興毒品氾濫，毒販為了躲避查緝及增加新鮮感，會將毒品包裝成各種飲料、休閒食品、零食或加入香菸，在KTV、夜店或音樂祭活動散布，吸引青少年好奇使用，務必要提高警覺，避免誤觸。

另外，詐團橫行，常以「輕鬆、簡單、快速賺錢」為訴求，看準人性弱點，吸收青少年為車手，千萬不要被金錢引誘；或者輕易將金融、帳戶帳號交付、提供予他人使用，成為詐欺集團幫兇，觸犯法律。

毒品及詐騙犯罪嚴重影響人民生活及社會安全，檢察機關強力偵辦詐欺、毒品犯罪及掃蕩黑道幫派集團進入校園，為責無旁貸的職責。黑道幫派慣常以新興毒品逐步誘使青少年成癮，致無法擺脫對毒品的依賴，再吸收控制從事詐騙、洗錢、販毒等犯罪，希望青少年對於金錢及財務的獲取都能有正確的認知，提高警覺，拒絕黑幫，俾免淪為罪犯，葬送青春，自毀前程。

 

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／唐治平暴瘦　萬安演習前壓線現身士檢
LIVE／萬安演習登場！　違規最高罰15萬
4地區明風力、雨量預測　達到颱風假標準
暗黑IU是她！　台灣人妻下海「1天做7次」
注意！萬安演習將登場　北捷這1站「過站不停」
大廟主委遇襲影片曝！　黑衣人拿斧頭重擊
北市水門下午4點「只出不進」！　72所學校開放停車
「市長你最帥了，放颱風假更帥！」　蔣萬安臉書被洗版
蔡阿嘎家電被蘿拉搬走！　二伯見她桌上留1物「心痛秒揉爛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉檢校園反毒打詐宣導　提升青少年法治教育及公民意識

2024台灣文博會跟著貓走就對了！　漫畫、文創兩大校區主視覺開箱

嘉檢攜手水上地政法紀教育訓練　強化圖利與便民區辨

台水第五區處提前防颱整備　確保穩定供水

中華醫大防制學生藥物濫用宣導卓著　獲教育部頒績優學校

嘉藥反毒八連霸　再獲績優學校殊榮！

嘉義市強化路口科技執法！件數減少16%　有效降低事故發生

凱米颱風逼近！　花蓮縣內森林管育樂場域與步道預警性封閉

錢包遺落早餐店渾然不知　枋寮警通知失主...既驚又喜領回

時尚有型聚焦防災　南消與FOCUS百貨共同推廣設置「防颱專區」

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

助理教保員江宜芳道歉

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

醫師是偷拍狼 同事、病患家屬全入鏡 ｜20240722 ET午間新聞

嘉檢校園反毒打詐宣導　提升青少年法治教育及公民意識

2024台灣文博會跟著貓走就對了！　漫畫、文創兩大校區主視覺開箱

嘉檢攜手水上地政法紀教育訓練　強化圖利與便民區辨

台水第五區處提前防颱整備　確保穩定供水

中華醫大防制學生藥物濫用宣導卓著　獲教育部頒績優學校

嘉藥反毒八連霸　再獲績優學校殊榮！

嘉義市強化路口科技執法！件數減少16%　有效降低事故發生

凱米颱風逼近！　花蓮縣內森林管育樂場域與步道預警性封閉

錢包遺落早餐店渾然不知　枋寮警通知失主...既驚又喜領回

時尚有型聚焦防災　南消與FOCUS百貨共同推廣設置「防颱專區」

大谷翔平熄火無安打　賀南德茲開轟猛打率道奇4連勝

梁佑南逼女兒在家穿高跟鞋走台步！　嫌方琦站姿大罵：妳是丫鬟嗎

快訊／凱米颱風恐掀巨浪　基隆嶼7／23起緊急封島3天

貫徹無毒家園！金門稽查到港包裹　緝毒犬偵檢畫面曝

台積電漲40元收979　台股大漲614點來到22817點

美女主播蕭彤雯「解放比基尼」零修圖！　瘦身成果超誇張：真的沒想到

台積電營運牽動全球經濟　外媒：川普評論需要了解「四大數字」

私校諮詢會同意「大漢學院明年停辦」　籲教育部：勿讓校產變私產

快訊／唐治平母逝世51天終願認屍　萬安演習前壓線現身士檢

債務糾紛連開5槍！1男腳部受傷　槍手逃18天被逮羈押禁見

地方熱門新聞

中部7縣市「萬安47號演習」 登場

48公頃鳳林遊憩區首開放　入秋大露營有早鳥優惠

埔鹽順澤宮爆紅「冠軍神帽」變溜滑梯

台南人權故事地圖創作及走讀讓學子更了解在地故事

第64屆全國科展盛大開幕黃偉哲勉台南隊再創佳績

凱米襲　中橫便道加開農產品運輸班次

三重天台廣場消防演練　強化複合式大樓防災應變

合歡山小風口下停車場開始收費

2024台灣文博會漫畫、文創兩大校區主視覺開箱

南消救護義消小隊長王淳弘榮獲全國救護志工菁英獎

全國第一個採用全預鑄工法　埔心安居社宅開工

錢包遺失早餐店不知情　枋寮警通知失主驚喜領回

嘉義市科技執法　降低交通事故

台中28棵路樹全被砍光！居民讚：不用再聞惡臭

更多熱門

相關新聞

嘉檢攜手水上地政法紀教育訓練　強化圖利與便民區辨

嘉檢攜手水上地政法紀教育訓練　強化圖利與便民區辨

國內近年發生多起土地詐騙案，例如詐騙集團鎖定年邁大地主之標的物，找人冒名以身分證遺失為由申辦補發身分證、變更印鑑，進而冒名申請補發所有權狀及盜賣土地；另有詐騙集團將鎖定之標的物，以低於市場許多的價格上網標售，使不知情的仲介介紹客戶購買，為此進行詐騙。

嘉檢攜手移民署宣導反詐騙

嘉檢攜手移民署宣導反詐騙

嘉義地檢署前進南華大學　校園宣講反貪倡廉

嘉義地檢署前進南華大學　校園宣講反貪倡廉

家暴防制月　民雄警交安、反詐宣導

家暴防制月　民雄警交安、反詐宣導

嘉義女中參訪嘉義地檢　強化品德教育

嘉義女中參訪嘉義地檢　強化品德教育

關鍵字：

嘉義地檢署反詐騙宣導

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

「矮仔偉」奪2命逃大陸2度死緩　今年已遭槍決

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

中颱凱米「暴風圈明天穿台」　全台風雨劇烈2地恐有超大豪雨

二伯見蘿拉桌上擺1物「心痛一秒揉爛」！

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

驚悚瞬間曝光！台中19歲外送員撞拖板車破頭慘死

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

助理教保員江宜芳道歉

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面