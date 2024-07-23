嘉檢校園反毒打詐宣導　提升青少年法治教育及公民意識

▲嘉檢入校園辦理反毒打詐宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年公民意識抬頭，拒絕毒品及打擊詐騙已成公民社會責任的一環，對於青少年之法治教育、公民意識培養益顯重要。為增進青少年反毒打詐意識，臺灣嘉義地方檢察署日前前進竹崎高中，結合竹崎鄉公所、嘉義縣警察局竹崎分局、救國團竹崎鄉團委會等單位，於竹崎團委盃青少年3對3籃球賽進行反毒打詐宣導。

竹崎團委盃青少年3對3籃球賽行之有年，每年暑假都吸引不少青少年朋友報名參加，今年共有40組球隊參賽，在陽光下揮汗，展現青春熱力。活動當天，地檢署由嚴健彰觀護人組長出席，並商請嘉義榮譽觀護人協進會陳政見理事長帶領榮觀團隊進行反毒打詐宣導，強化青少年的反毒意識及防詐觀念。現場呼籲學生要學習自我保護，新興毒品氾濫，毒販為了躲避查緝及增加新鮮感，會將毒品包裝成各種飲料、休閒食品、零食或加入香菸，在KTV、夜店或音樂祭活動散布，吸引青少年好奇使用，務必要提高警覺，避免誤觸。

另外，詐團橫行，常以「輕鬆、簡單、快速賺錢」為訴求，看準人性弱點，吸收青少年為車手，千萬不要被金錢引誘；或者輕易將金融、帳戶帳號交付、提供予他人使用，成為詐欺集團幫兇，觸犯法律。

毒品及詐騙犯罪嚴重影響人民生活及社會安全，檢察機關強力偵辦詐欺、毒品犯罪及掃蕩黑道幫派集團進入校園，為責無旁貸的職責。黑道幫派慣常以新興毒品逐步誘使青少年成癮，致無法擺脫對毒品的依賴，再吸收控制從事詐騙、洗錢、販毒等犯罪，希望青少年對於金錢及財務的獲取都能有正確的認知，提高警覺，拒絕黑幫，俾免淪為罪犯，葬送青春，自毀前程。