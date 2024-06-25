嘉義地檢署南華大學校園宣講　攜手青年學子反貪倡廉

▲▼ 嘉檢辦理「檢察引領˙誠信校園」專案活動系列講座，邀請南華大學青年學子一起效廉 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

法官法第86條揭示檢察官有代表國家追求公共利益的職責，是維護社會秩序的公益代表人，除依法偵查犯罪外，並著重犯罪發生之預防，鑒此，嘉義地檢署113年度配合法務部推動防貪、識詐、反毒、辨假等宣導計畫，由檢察官深入校園宣講或邀請青年學子參訪地檢署等方式，辦理校園誠信「檢察引領˙誠信校園」專案活動系列講座，展現柔性司法風貌及打造沉浸式反貪倡廉的整體學習環境。

嘉義地檢署今(25)日敦請楊麒嘉檢察官擔任講師，以反貪、識詐、性別平等及身體自主權等為題，向學生領袖培訓工作坊的學員們講授相關法律知識及法律責任。隨後政風室主任亦藉機會向學員們介紹我國現行司法制度、地檢署業務屬性、檢察官工作內容、地檢署與法院間之差異等，勉勵學員們於閒瑕之餘，多多吸收實用的法律常識，除增加法學素養後，亦能保護自己及家人。

楊麒嘉檢察官以近年偵辦貪瀆、詐騙、違反性平三法、毒品等刑事案件為例，向學員們講述每個案件查緝過程的艱辛及犯罪發生對社會造成的傷害，並提及影響人的生命歷程與行為模式，除天生性格、家庭教育、校園生活外，還有整體社會文化等因素，鼓勵學員們珍惜在校的學習時光，另勉勵參與講座的學生領袖們以身作則，在善待自己的同時更要尊重別人，勿把無聊當有趣、勿將傷害當遊戲。

嘉義地檢署113年度已辦理七場次校園誠信「檢察引領˙誠信校園」專案活動系列講座，期望能啟發在地青年學子們對於誠信教育或廉政議題的認知與興趣，更期許對犯罪防治有興趣者，未來有機會加入司法體系成為專業司法人員，能為被害人伸張正義，更能對社會、國家有所貢獻。