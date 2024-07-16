嘉檢攜手移民署宣導反詐騙　破解詐騙話數再求證

▲嘉檢攜手移民署 傳遞新住民一同反詐騙觀念 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣嘉義地方檢察署（以下簡稱嘉義地檢署）結合內政部移民署南區事務大隊嘉義縣服務站所辦理之「新住民家庭教育暨法令宣導活動」，向我國籍配偶及日後成為我國公民之新住民宣導常見之詐騙手法型態及遇到詐騙應如何處理，讓新住民及其配偶們瞭解詐騙集團常用話數，若遇到可疑狀況，可撥打165反詐騙專線求證，避免平白損失財產，甚至造成家庭紛爭。

嘉義地檢署表示，該署觀護人表示目前常見之詐騙手法類型包含「假投資詐騙」、「解除分期付款設定」、「假網拍詐騙」及「假交友詐騙」，提醒新住民若遇到不明人士，如投資理財專員、客服人員、網友，甚至自稱檢察官、警察等人，告知有高獲利之賺錢機會、網拍付款設定出現問題，或者帳戶遭到監管，都極有可能是詐騙之圈套，切勿心急，應沉著以對，並向165專線查證，千萬別變成詐騙集團的幫兇，將反詐騙的觀念深入到每一個家庭中。

因此配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，深知詐騙是讓最多國人受害的犯罪型態，也讓民眾的財物蒙受損失，打詐已列為治安工作的重中之重，也將持續透過不同場合，向不同族群宣導本署打擊詐騙之重大決心及預防詐騙之觀念，除加強查緝詐騙集團外，也強化民眾警覺性，保障人民財產安全。