嘉檢攜手水上地政法紀教育訓練　強化圖利與便民區辨

▲嘉檢結合水上地政事務所辦理員工法紀教育訓練，強化圖利與便民之區辨暨反詐騙宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內近年發生多起土地詐騙案，例如詐騙集團鎖定年邁大地主之標的物，找人冒名以身分證遺失為由申辦補發身分證、變更印鑑，進而冒名申請補發所有權狀及盜賣土地；另有詐騙集團將鎖定之標的物，以低於市場許多的價格上網標售，使不知情的仲介介紹客戶購買，為此進行詐騙。

不動產價值高，常為不法之徒覬覦之目標，為有效降低詐騙案例發生的頻率，嘉義地檢署昨(22)日下午結合嘉義縣水上地政事務所辦理「第二次員工法紀教育訓練」，敦請楊麒嘉檢察官以區辨圖利與便民、反詐騙宣導為題進行宣講，使地政同仁瞭解圖利與便民之界線、強化法規命令的認識，及提升地政同仁識詐能力，協助民眾避免淪為詐騙集團眼中的肥羊，成為防詐、阻詐的最佳助手。

嘉義地檢署呼籲民眾，地政事務所為確保產權移轉申請的正確性，案件受理後審查人員除核對地籍資料庫外，更會連線戶政機關查對申請人最新戶籍資訊，絕不會以電話來進行申請人身分核驗。

另外，申請內容若有不充足情況，會以書面補正單通知申請人或代理人。民眾如接獲類似「假投資真詐騙」、「解除分期付款設定」、「一頁式廣告假網拍」、「假交友的愛情詐騙」相關訊息時，避免提供個人身分資料給他人，建議先向相關單位確認，也可撥打「165」專線由專人協助研判是否為詐騙事件，必要時立即向當地警察機關報案，記得多一份警覺，小心查證，就可減少被詐騙或個人資料被冒用風險。