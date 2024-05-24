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嘉義女中參訪嘉義地檢署　強化學生品德教育+廉潔誠信意識

▲▼ 嘉檢引領嘉女參訪 強化廉潔誠信意識 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉檢引領嘉女參訪，強化廉潔誠信意識 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署為深化青年學子品格教育及校園誠信觀念，今(24)日辦理113年度「檢察引領˙誠信校園」專案活動系列講座第六場次，邀請嘉義女中語資班學生及公民教師約32人參訪地檢署，活動除進行校園法治教育宣傳外，更帶領學生於不影響偵查業務正常進行下，觀摩司法體制運作方式，實地走訪不對外開放之場所，展現地檢署的真實風貌，將反貪倡廉的優質公民素養深化校園。

▲▼ 嘉檢引領嘉女參訪 強化廉潔誠信意識 。（圖／嘉義地檢署提供）


陳松吉檢察長相當重視學生品德教育及廉潔誠信意識，親自為參訪活動揭開序幕，迎接嘉義女中學員到訪，陳檢察長表示高中跟大學是人一生價值觀形成的關鍵時期，學校更是學習生活的重要場所、是價值觀教育的重要陣地，而將優質的公民素養深化校園則地檢署的重要任務之一，期望藉由本次參訪活動，引起學生對誠信教育及廉政議題的興趣與共鳴，更期待對犯罪防治工作有興趣的同學，未來有機會加入司法體系與司法人員並肩作戰，共同為被害人伸張正義，更能對社會及國家有所貢獻。

▲▼ 嘉檢引領嘉女參訪 強化廉潔誠信意識 。（圖／嘉義地檢署提供）

政風室講授校園法治教育宣導時，說明法務部廉政署業務職掌、地檢署業務屬性、檢察官工作內容、地檢署與法院間之差異等，並介紹我國現行司法制度，勉勵同學們藉由本次的參訪活動吸收實用的法律常識，當個守法的司法小尖兵。

▲▼ 嘉檢引領嘉女參訪 強化廉潔誠信意識 。（圖／嘉義地檢署提供）

最後由法警長帶領學生及公民教師走訪偵查庭，以實際操作的模式安排青年學子穿上檢察官、書記官法袍，進行角色扮演，也引導參觀指認室、人犯走道、候訊室等，毫無保留的揭開地檢署神祕面紗。

 
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