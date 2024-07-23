嘉義基督教醫院肝病防治基金會　提供免費腹部超音波檢查

▲醫師為民眾進行腹部超音波檢查。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

7月21日(日)為世界肝炎日，嘉義基督教醫院為呼籲民眾重視腹部超音波的重要性，藉著超音波找肝癌，再度與肝病防治基金會及全台30家醫院合作，聯合展開免費腹部超音波檢查活動，推動40歲以上的民眾能夠每年一次腹部超音波檢查，而有B肝、C肝的民眾至少每半年要接受超音波檢查，早期發現肝癌，面對肝癌，有效治療肝癌。

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肝病防治基金會嘉義分會執行長暨嘉義基督教醫院健康管理中心主任陳啟益醫師表示，腹部超音波檢查迅速方便，沒有輻射線不會疼痛，是找出肝臟病灶的重要武器，尤其對肝病這個國病的診斷價值更高，超音波用於診斷肝癌，具體明確可以早期發現有助於根治痊癒性治療，即使是晚期肝癌，健保有條件給付的免疫療法，加上標靶治療，也可以有效地提高治療成功率以及延長存活。

▲嘉基醫護同仁藉由腹部超音波檢查活動呼籲國人預防檢查的重要性。（圖／嘉義基督教醫院提供）

本次在嘉基門診大樓舉辦的腹部超音波檢查活動中，共約有311位名眾參加，檢查出有258位異常狀況，其中脂肪肝問題的就有168位，也篩檢出肝病變39位、肝臟腫瘤7位、肝硬化7位、肝曩腫37位、腎臟腫瘤1位、腎囊腫45位、腎結石26 位、腎腫瘤1位、膽結石59位、膽息肉 24位、脾臟腫大2位。

陳啟益醫師再次提醒，保持肝臟健康對維持整體健康至關重要，透過定期檢查、維持良好的生活習慣、健康的飲食、適量運動、控制體重，可以降低罹患肝病的風險。若有肝病症狀或懷疑患有肝病，應尋求專業醫療建議和治療。