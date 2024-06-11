遺愛人間讓愛循環　嘉基院長帶頭推動器官捐贈

▲▼ 嘉基院長陳煒帶頭宣導器官捐贈 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

6月是器官捐贈宣導月，嘉義基督教醫院響應『財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心』持續推廣人體器官捐贈移植的觀念，幫助社會大眾了解器官捐贈的各種層次與面向，希望持續透過醫療人員、民眾與家人間談論器官捐贈的議題，藉以轉動愛的循環。

當初和先生有餘裕且想為社會盡一份心力，成為寄養家庭的美麗媽媽，幾十年來，照顧許多失依的孩子，使他們健康快樂的長大，直到突然中風，才停止寄養家庭的工作。不料因再次中風，進到加護病房，病情越來越差，當病情進展到末期時，先生跟護理人員提到她的心願，就是夫妻倆多年前有簽署「器官捐贈同意書」，但中風後，身體每況愈下，擔心可能無法完成，沒想到經護理師了解後帶來好消息，能完成美麗媽媽器捐的心願，他欣慰說：「幫助別人是老婆這一生一直在做的事情。」

小楓在47歲時不明原因腎臟衰竭，開始他的洗腎人生，經過了4年，幸運之神降臨，終於有大愛捐贈者的器官配對成功，進行移植有了重生的機會，恢復體力後，回到原營造業職場繼續展現才能。養育有一雙兒女，也投入軍警報效國家，因著捐贈者的無私，保全這一家人的幸福。

嘉基醫院院長陳煒表示，嘉基多年前就進行器官捐贈意願健保IC卡註記之宣導，根據統計參與器官捐贈的人數逐年增加，去年更榮獲衛福部頒發「112年度健保卡器官註記人數區域醫院組第一名」的榮譽，見於國人對器官捐贈意願高，但也有礙於家人的不捨而未能達成最終意願，呼籲國人平時與家人做好溝通，表達支持器捐的信念，並感謝所有器官捐贈者及其家屬，做出珍貴的決定拯救他人生命，如此大愛的情操，讓善的循環，充滿在社會每一個角落。器官捐贈原本就是互助互惠的概念，為了向捐贈者家屬致敬並提升民眾器捐意願，衛生福利部提出三親等內血親優先受惠的政策，嘉惠捐贈者之三親等內親屬，在需要器官移植的狀況之下，能優先受惠。

副院長楊正三也是嘉基器官移植管理委員會主任委員指出，器官捐贈的理念已推行多年，但捐贈人數與等候移植的人數仍有很大的差距，如認同器官捐贈大愛助人之意義，歡迎簽署「器官捐贈同意書」，為世界添加愛與溫暖。衛生福利部「預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資訊系統」自113年4月12日起，開放線上簽署以健保卡卡號驗證功能，可進行線上簽署「器官捐贈同意書」、「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」，鼓勵民眾自行完成註記，如有相關問題皆可到嘉基醫院或來電洽詢器官捐贈協調人員：05-2765041分機2712。



線上簽署網址如下：https://hpcod.mohw.gov.tw/HospWeb/RWD/reg/Login_GSP.aspx

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