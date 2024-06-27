提升醫療技術　嘉基獲「就醫無礙標竿競賽」醫院組全國銀獎

▲ 由衛生福利部醫事司劉越萍司長(左)頒獎，嘉義基督教醫院陳明晃副院長(右)受獎。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院秉持創院院長戴德森醫師用愛多走一里路的精神，提供門急診友善的就醫服務，獲醫策會「就醫無礙標竿競賽」醫院組全國銀獎殊榮。服務內容包含軟硬體智慧醫療設備與技術，如無障礙設施，讓高齡長者、婦幼、身障民眾、東南亞住民，從到院、領藥再離開醫院的整體就醫流程都能優化，以通用原則讓各族群病人皆可友善就醫。

▲友善服務櫃台方便長者、乘坐輪椅者使用 。（圖／嘉義基督教醫院）

由醫策會主辦的「就醫無礙標竿競賽」主要鼓勵醫療院所以「通用設計（Universal Design）」概念，規劃友善就醫服務及提升無障礙就醫環境激勵醫療院所，設置使高齡長者、婦女、兒童、身心障礙（如：肢體障礙、聽覺障礙、視覺障礙、語言障礙、心智障礙）或行動不便之民眾，能順利就醫之環境空間、設備、溝通工具及服務流程。

▲▼ 嘉基榮獲醫策會「就醫無礙標竿競賽」醫院組全國銀獎 。（圖／嘉義基督教醫院）

陳明晃副院長說明，嘉基除了基本友善設施、無障礙空間外，走動式服務、視障病人由志工導引、友善批掛櫃台、東南亞語言就醫流程標示、東南亞語音3D環景就醫路線指引、高齡85歲優先看診、聽力輔助器、手寫板、升降抽血櫃台、影像防止跌落安全護帶、抽血烘手機、點字藥袋，藥物諮詢、戶外藥來速、等各單位友善創新之亮點，整合一站式、連續性之就醫流程，如同屬性檢查及醫療門診安排在同一樓層、乳房中心一站式服務、早期療育整合、特殊需求者牙科診療服務、個案管理平台、住出院整合、術後加速康復衛教、智慧醫療的智能化服務等，都是為了讓病人就醫無阻礙。

▲多國語言標示提供無障礙語言環境。（圖／嘉義基督教醫院提供） 。

陳煒院長表示，嘉基長久以來除不斷提升醫療技術與設備外，強調已有許多全國創新之服務，例如插卡報到、初診櫃台、高齡友善模擬體驗場等措施、設備，所提供的醫療服務不亞於六都甚至優於六都的醫學中心，此次能在多家醫院競賽中獲此肯定，成為嘉基在邁向醫學中心之際最大的激勵，透過持續優化的就醫流程與服務品質的提升，全體一心讓民眾能感受到本院所提供的友善服務與措施，延續嘉基有愛、就醫無礙之精神。

▲跨院區天橋橋面兩側樓梯均有止滑設計。（圖／嘉義基督教醫院）