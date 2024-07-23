十盛菜單更新了！加上「含奶精成分」網卻不買單：真的不懂

▲十盛舊菜單。（圖／翻攝自十盛官網）

記者曾筠淇／綜合報導

由網紅小吳、紀卜心經營的「十盛熟成奶茶」近日爆出爭議，被質疑沒有標清楚成分。就有網友發文表示，他翻了十盛的門市菜單，過去確實都沒有提及「奶精」2字，只有寫「含有奶/乳糖」，怎麼看都會讓人誤會，而爆發爭議後，官網菜單已經更新，只是他依舊不解，熟成生乳到底是什麼？話題引發討論。

有網友在Dcard上，以「十盛偷偷更新菜單了」為標題發文，提到他上網找了十盛的門市菜單，上面都沒有提到「奶精」，只有寫「含有奶/乳糖等成分」，一般人看到這樣的說明，都會覺得是加入牛奶吧？不過爭議爆發後，官網則已更新菜單，現在上頭寫了「熟成生乳中含奶精成分」，所以熟成生乳究竟是什麼？

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貼文曝光後，不少網友都留言表示，「這種店在台灣還能開一堆分店，台灣人到底是太傻還是太盤」、「我真的不懂，就簡單的一杯鮮奶茶，定義搞成這樣還不說清楚，到底誰要買單？離譜」、「還好一次都沒買過」、「我覺得菜單好難懂，看不出到底會拿到什麼飲料」、「看到北海道配方笑出來」、「如果覺得站得住腳，為什麼要偷偷改說明詞」。也有網友認為，「雖然這手法很無恥，但本來就應該馬上改說明了，以免再繼續誤導消費者」。

▲十盛新菜單。（圖／翻攝自十盛官網）

針對此事，十盛21日發布聲明指出，有人在網路散布有損品牌形象的言論，很遺憾其未向公司查證，「本公司從未對外宣傳或強調熟成奶茶系列本身為百分之百的純鮮奶茶產品」，熟成奶茶是以熟成生乳加上鮮奶所調製，其中熟成生乳含有奶精，用來增加口感和風味。

小吳和紀卜心22日也發布聯合聲明，進一步透露每杯熟成奶茶都是使用熟成生乳搭配統一鮮乳，熟成生乳配方中，使用了日本進口的北海道生乳粉，並搭配奶精提升風味，感謝大家的建議，門市和官網都已明確標示，他們會面對錯誤並改進。