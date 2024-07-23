十盛熟成奶茶買一送一！備註欄「1規定」遭網轟沒誠意：清庫存？

▲十盛買1送1。（圖／十盛提供）



記者施怡妏／綜合報導

知名網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」聯手創立的手搖品牌「十盛SHISHENG」近日因「奶茶標示不清」引發軒然大波，十盛22日再度發聲，並宣布7月23日限時1天「買1送1」優惠，每店限量300杯，遭網友砲轟「沒誠意」，「奶精買一送一要幹嘛」。

十盛發聲表示，「十盛所提供的熟成奶茶系列，皆是由熟成生乳搭配台灣本地鮮奶所調製，熟成生乳中含有奶精成份，讓奶茶喝起來更加濃郁」，並宣布於7月23日祭出限時1天「買1送1」優惠，只要於門市購買任一尺寸「極濃鍋煮」即可免費喝「純鮮奶鍋煮」1杯，各門市限量300杯，數量有限、送完為止。

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有網友轉發消息到Dcard，認為是在玩文字遊戲，「雖然十盛沒有說他們使用的是北海道十勝鮮乳，但官網的這段文字，明顯就是在玩文字遊戲，熟成生乳到底是什麼東西？是奶粉還是奶精？」

貼文底下，網友認為這波操作超沒誠意，「還限量，誠意不足啊」、「還奶精加鮮奶是創新，真敢講，省成本講成這樣」、「問就是抵制，人生已經很難了，想喝杯飲料壓壓驚，哇靠，這飲料店的內容物比我的人生還要複雜」、「不是好喝難喝的問題，是我不想喝到奶精啊，很容易胖，而且這價格不便宜欸」、「買一送一還限量，太有誠意了吧」、「門市少到爆，完全沒必要欸」、「是要清庫存嗎」。

還有網友指出，「我當初點的時候就有問清楚，他們奶茶系列全部都是有加奶精的，就是奶精+鮮奶，然後也不知道比例（說不定鮮奶只加一點點），然後在菜單上完全沒有標示，還好意思拿乳牛、鮮奶瓶的形象來當招牌，廣告也寫用北海道乳源，有夠不要臉，只能說這種表示不清的爛店被開罰真的活該」。

▼十盛21日發出最新聲明。（圖／翻攝十盛臉書）