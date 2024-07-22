能接受多大的男童「跟媽媽進女廁？」　網點出1狀況：直接牙起來

▲有些媽媽會帶兒子進女廁。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些媽媽會帶兒子進女廁，近日就有網友發文拋問，大家最多能接受幾歲的男童進女廁呢？有時明明有親子廁所、爸爸也在旁邊，媽媽卻依然帶在旁邊，讓她無法接受。貼文曝光後，引發網友討論，「門如果空隙很大的，真的不行欸，小孩都會彎下去門口看」、「會不會是媽媽硬要帶？我女兒中年級之後，根本不肯同一間廁所」。

女網友在Dcard上，以「能接受多大的男童進女廁」為標題發文，提到有時在外面，會看到媽媽帶著小男生一起進女廁。她認為，如果孩子已經國小中年級以上，媽媽卻還帶著進女廁實在不妥當，國小生應該可以自己上廁所了。

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原PO也點出3個讓她無法接受但卻常見的狀況，首先是有親子廁所卻不使用；再來是大聲吵鬧；最後是出廁所後，卻看到爸爸也在。

貼文曝光後，不少網友無法接受1狀況，「超同意第三點，前面都還可以忍受，但如果看到爸爸根本在外面，我真的直接牙起來」、「第三點遇到真的會很無言，爸爸是廢物是不是 」、「最討厭3，女的要跟廢物男結婚我沒意見，但不要把男童帶到女廁影響別人好嗎」。

其他網友也討論道，「有些廁所是男女共用的，最近性別友善廁所也默默增加，可能以後會越來越常在廁所遇到男性，而且大人、小孩都有」、「我就遇過趴在門縫找他媽」、「小學應該可以自己進廁所了，不然他在學校怎麼上的」、「感覺如果只有媽媽一個，中低年級的小朋友我會認為可以跟著進去，畢竟還是有安全問題」、「其實幾歲應該都還好，會跟媽媽一起去廁所大概表示有這個需要」。