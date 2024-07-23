與好友在家單獨看片！「他突撲上」妹子嚇呆　網搖頭：多是熟人

▲原PO邀很熟的男同事回家一起看片，沒想到差點被撲倒。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

無論關係再好，異性朋友最好還是不要帶回家單獨相處。一名女網友以自身例子勸世，表示就算是超級好的異性朋友，也不要亂帶回家，「我很難過我少了一個朋友。」貼文一出，引發討論。

原PO在Dcard以「就算是超級好的異性朋友也不要亂帶回家！！！」為題發文，表示最近帶了一個覺得已經很熟、很熟的男同事回家玩，因為彼此好到連身邊的朋友都說不會出現問題的那種，而且對方其實暈船她的好朋友；豈料那天晚上，2個人一起看影片，結果男同事突然對她有興趣。

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原PO說，「我不知道是怎麼回事，為什麼他突然這樣，總之就是那一整晚他都對我很有興趣，不過我都拒絕，那晚沒有發生什麼，就只是他一直在跟我確認可不可以，然後一直撲上來，我就掙扎。」

原PO嘆，也許很多人會說幹嘛帶異性回家，但自己真的沒有想太多，因為是熟到很放心、不會有什麼事發生的那種，「我很抱歉，看起來很蠢，對不起，但我很難過我少了一個朋友。」

貼文曝光後，不少人紛紛留言「都沒在看新聞？犯案的大部分是熟人」、「不是妳的問題，每個人都該有對方願意去妳家，不代表願意發生關係的認知」、「不要太相信人，切記」、「世上沒有純友誼存在」、「以統計來說，性侵案的熟人犯案率是最高的，因為沒有警戒心」。

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