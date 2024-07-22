男友超愛！把頭埋進胸部「是什麼感覺」　網浮誇形容：可以住在那

▲男友喜歡把頭埋進原PO胸裡。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶間難免會有親密舉動，近日有網友發文表示，因為男友很喜歡把頭埋進她的胸部，所以她常常把這個當成「福利」用，同時好奇把頭埋進去到底是什麼感覺？她從來沒有體驗過。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「把頭埋進胸部的感覺」為標題發文，提到因為男友很喜歡把頭埋進她的胸部，所以她就把這個當成福利來用。她舉例，之前雙方有點小誤會，雖然有講開，但男友還是不太開心，於是她就讓對方埋進自己的胸裡，想不到男友馬上沒事了。

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由於這招實在太有用，但原PO卻沒有體會過，所以就想知道是什麼感覺？有沒有人可以分享一下？男生、女生都可以。

貼文曝光後，男網友紛紛回應，「你把頭埋進他的屁屁感覺應該也差不多，不過味道可能差很多」、「你可以試試看頭埋進貓咪肚子」、「身心靈都得到治癒」、「真的有一種，愛的交響曲，腦內啡突破天際」、「又香又軟又溫暖的感覺，但是會不好呼吸就是了」、「會有一種被愛的感覺」、「只能說是天堂，我可以住在那邊」。

也有女網友表示，「埋進胸部裡就是很溫暖、軟軟的，然後很香。好喜歡大姐姐的抱抱」、「會突然覺得整個人埋進香香軟軟又滑滑的地方，夠大的話還會有點窒息，幸福到窒息的感覺」、「我埋過我朋友的，我朋友E，我覺得蠻悶，又蠻爽的 」。