1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」　英村民睡不著氣炸

▲英國性愛派對「Swingathon」吸引逾千人參加。（圖／翻攝Instagram）



記者吳美依／綜合報導

英國性愛派對「Swingathon」上周盛大登場，主辦單位宣稱，4天4夜的活動期間，吸引了超過1000人前來狂歡。不過，附近居民卻感到憤怒，因為每晚都被迫聆聽「呻吟聲與尖叫聲」，被惱人噪音吵得無法入睡。

今年的「Swingathon」在倫敦東南方40英里（約64公里），僅有7900人的小村莊阿靈頓（Allington）舉行，主打「更大、更好、更敢玩」，現場提供鋼管、按摩浴缸、泡泡派對、移動式地牢，帳篷內備有鞭子與鐵鍊等情趣用品，甚至是雜耍與噴火表演，以及多元性別研討會。

主辦單位承諾提供安全的社交場所，讓形形色色的人們認識新朋友，儘管每人票價高達265英鎊（約新台幣1.1萬元），依然吸引超過千人參加。

不過，「Swingathon」在任何地方舉辦，總被居民瘋狂檢舉噪音問題。去年，林肯郡南凱斯蒂文區（South Kesteven）的警民都忍無可忍，一位居民匿名受訪表示，「說實話，這實在有點骯髒，我不喜歡。每個人都有自己的想法，但我們村裡真的不想要也不需要這個。」

不過，聯合主辦人柯爾（Matthew Cole）宣稱，今年他們獲得地方政府支持，也收到許多改善噪音問題的建議，門票銷售數量創下新高，「去年我們從頭到尾都很頭痛，但今年完全不一樣，他們跟我們合作得更好了。」